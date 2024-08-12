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Премьер-лига
ЛНЗ Черкассы
12.08.2024 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 02:57 |
24
0

ЛНЗ – Александрия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма матча 2-го тура чемпионата Украины по футболу сезона-2024/2025

12 августа 2024, 02:57 |
24
0
ЛНЗ – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В понедельник, 12 августа, состоится матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги между командами ЛНЗ Черкассы и «Александрия».

Поединок пройдет в Черкассах на поле стадиона «Черкассы-Арена», он же – Центральный стадион. Начало – в 15:30 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В рамках Украинской Премьер-лиги ЛНЗ и «Александрия» провели между собой два поединка. Оба – в предыдущем сезоне 2023/2024.

В Черкассах в матче первого круга соперники разошлись миром – ничья 0:0. В ответной игре во втором круге в Александрии со счетом 2:1 победили черкащане.

Напомним, при подготовке к новому сезону 2024/2025 соперники встречались в товарищеском поединке. Игра, которая состоялась 17 июля, завершилась победой ЛНЗ – 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча ЛНЗ – «Александрия», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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текстовая трансляция чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Александрия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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