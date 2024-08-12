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  4. Кейн дал оценку новому главному тренеру Баварии
Германия
12 августа 2024, 02:22 |
38
0

Кейн дал оценку новому главному тренеру Баварии

Нападающий – о Венсане Компани

12 августа 2024, 02:22 |
38
0
Кейн дал оценку новому главному тренеру Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказал мнением о новом главном тренере баварской команды Венсане Компани.

«Это было здорово. Я вернулся всего пару дней назад, только начинаю узнавать его. Он мне действительно нравится. Думаю, что Компани – отличный лидер, замечательная личность, который должен возглавлять такой клуб. Вы видите, как мы хотим играть: с высокой интенсивностью, прессингом, удержанием мяча. Я действительно с нетерпением жду этого сезона с ним», – заявил Кейн.

Как известно, 38-летний Компани возглавил «Баварию» в июле этого года, подписав контракт сроком до лета 2027 года. Ранее бельгиец работал в «Андерлехте» и «Бернли», который смог вывести из Чемпионшипа в Английскую Премьер-лигу.

Ранее Гарри Кейн обратился к Гарету Саутгейту после его ухода из сборной Англии.

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Гарри Кейн Венсан Компани Бавария Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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