ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»

11 августа состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

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Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер криворожского коллектива Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своих подопечных:

– Не хочется много комментировать. Мы проиграли 0:3, а «Карпаты» победили, с чем я и поздравляю соперника.

– Что произошло после того, как «Кривбасс» не реализовал пенальти? И этот момент стал переломным в матче.

– Я считаю, переломным стал момент на 40-й минуте, когда мы пропустили. «Карпаты» впервые дошли до ворот «Кривбасса» и забили гол. Мы же 40 минут атаковали, но не забили. Забивай свои моменты – дальше получай удовольствие от футбола. Имеем что имеем. Надо это перетерпеть. Ничего не хочется сейчас говорить. Лучше спокойно ночь переспать, а уже завтра делать какие-то выводы.

– Перед вторым матчем ЛЕ с «Викторией» успеете ли стабилизировать команду в психологическом плане?

– Это будет трудно сделать, но сделаем. У нас весь август нелегкий, впереди много игр, как в УПЛ, так и в еврокубках. График насыщенный. Чем быстрее мы поймем, где находимся, тем лучше. Но у меня нет вопросов к ребятам. Я – главный тренер и я отвечаю за результат. Все вопросы ко мне. Сегодня проиграли – проиграл я в первую очередь. Впереди три дня, чтобы подготовиться к матчу в Чехии. Думаю, успеем набраться сил. Без боя сдаваться не будем.

– Как вам игра «Карпат»?

– По сравнению с прошлыми годами ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время. Игрок упал, держится за голову, тут же встает и бежит дальше. Не знаю, кто этому учит. Так нельзя. Лично мне это не нравится. Футболист должен быть мужественным. Если же все равно больно – надо терпеть, – сказал Вернидуб.