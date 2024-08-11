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  4. ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»
Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 22:20 | Обновлено 11 августа 2024, 22:21
2039
6

ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»

Главный тренер Кривбасса прокомментировал поражение от Карпат во 2-м туре УПЛ

11 августа 2024, 22:20 | Обновлено 11 августа 2024, 22:21
2039
6
ВЕРНИДУБ: «Карпаты? Ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

11 августа состоялся матч 2-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25 между командами Карпаты Львов и Кривбасс Кривой Рог.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Поединок прошел на стадионе Украина во Львове. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

После завершения встречи главный тренер криворожского коллектива Юрий Вернидуб прокомментировал поражение своих подопечных:

– Не хочется много комментировать. Мы проиграли 0:3, а «Карпаты» победили, с чем я и поздравляю соперника.

– Что произошло после того, как «Кривбасс» не реализовал пенальти? И этот момент стал переломным в матче.

– Я считаю, переломным стал момент на 40-й минуте, когда мы пропустили. «Карпаты» впервые дошли до ворот «Кривбасса» и забили гол. Мы же 40 минут атаковали, но не забили. Забивай свои моменты – дальше получай удовольствие от футбола. Имеем что имеем. Надо это перетерпеть. Ничего не хочется сейчас говорить. Лучше спокойно ночь переспать, а уже завтра делать какие-то выводы.

– Перед вторым матчем ЛЕ с «Викторией» успеете ли стабилизировать команду в психологическом плане?

– Это будет трудно сделать, но сделаем. У нас весь август нелегкий, впереди много игр, как в УПЛ, так и в еврокубках. График насыщенный. Чем быстрее мы поймем, где находимся, тем лучше. Но у меня нет вопросов к ребятам. Я – главный тренер и я отвечаю за результат. Все вопросы ко мне. Сегодня проиграли – проиграл я в первую очередь. Впереди три дня, чтобы подготовиться к матчу в Чехии. Думаю, успеем набраться сил. Без боя сдаваться не будем.

– Как вам игра «Карпат»?

– По сравнению с прошлыми годами ничего не изменилось. Тянут время, встают, снова тянут время. Игрок упал, держится за голову, тут же встает и бежит дальше. Не знаю, кто этому учит. Так нельзя. Лично мне это не нравится. Футболист должен быть мужественным. Если же все равно больно – надо терпеть, – сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб пресс-конференция Карпаты Львов Кривбасс Кривой Рог Карпаты - Кривбасс Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: ФК Кривбасс
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Миколай Гуцуляк
Треба бути мужнім, як програв, хлопче
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+7
fin
Я був трошки кращої думки про нього як людину. Помилявся.
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+6
Виктор Войцеховский
И потому 3-0 вас дерут? Это что за бред?
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+5
sergalis
Видно с Зелей переобщался
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0
sergalis
Такое говорить после 3-0!!!! Вернидуб, воин, спустись с небес
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0
Vanil10
Мда, по ходу став бидлуватим вернидуб, відчувається кріворожская тєріторія(((
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0
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