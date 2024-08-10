Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Испанский клуб проиграл английскому «Ньюкаслу» со счетом 4:0
Испанская «Жирона» разгромно уступила английскому «Ньюкаслу» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из АПЛ. Все голы были забиты в первом тайме. На 4-й минуте счет открыл Шон Лонгстафф. Спустя 10 минут Джейкоб Мерфи увеличил преимущество своей команды, а еще через 2 уже Энтони Гордон утроил разницу на табло. Точку в матче поставил Шон Лонгстафф на 38-й минуте.
Стоит отметить, что это был первый матч «Жироны» после ухода Артема Довбика. Также участие в матча не принимал Виктор Цыганков.
Товарищеский матч, 10 августа
Ньюкасл – Жирона – 4:0
Голы: Шон Лонгстафф (4, 38), Джейкоб Мерфи (14), Энтони Гордон (16).
Обзор матча
События матча
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