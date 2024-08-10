Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика

Испанская «Жирона» разгромно уступила английскому «Ньюкаслу» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из АПЛ. Все голы были забиты в первом тайме. На 4-й минуте счет открыл Шон Лонгстафф. Спустя 10 минут Джейкоб Мерфи увеличил преимущество своей команды, а еще через 2 уже Энтони Гордон утроил разницу на табло. Точку в матче поставил Шон Лонгстафф на 38-й минуте.

Стоит отметить, что это был первый матч «Жироны» после ухода Артема Довбика. Также участие в матча не принимал Виктор Цыганков.

Товарищеский матч, 10 августа

Ньюкасл – Жирона – 4:0

Голы: Шон Лонгстафф (4, 38), Джейкоб Мерфи (14), Энтони Гордон (16).

Обзор матча