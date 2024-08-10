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Товарищеские матчи
Ньюкасл
09.08.2024 21:30 – FT 4 : 0
Жирона
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Испания
10 августа 2024, 02:09 | Обновлено 10 августа 2024, 02:35
298
0

Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика

Испанский клуб проиграл английскому «Ньюкаслу» со счетом 4:0

10 августа 2024, 02:09 | Обновлено 10 августа 2024, 02:35
298
0
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанская «Жирона» разгромно уступила английскому «Ньюкаслу» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу команды из АПЛ. Все голы были забиты в первом тайме. На 4-й минуте счет открыл Шон Лонгстафф. Спустя 10 минут Джейкоб Мерфи увеличил преимущество своей команды, а еще через 2 уже Энтони Гордон утроил разницу на табло. Точку в матче поставил Шон Лонгстафф на 38-й минуте.

Стоит отметить, что это был первый матч «Жироны» после ухода Артема Довбика. Также участие в матча не принимал Виктор Цыганков.

Товарищеский матч, 10 августа

Ньюкасл – Жирона – 4:0

Голы: Шон Лонгстафф (4, 38), Джейкоб Мерфи (14), Энтони Гордон (16).

Обзор матча

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Гордон (Ньюкасл).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Мёрфи (Ньюкасл).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Шон Лонгстафф (Ньюкасл).
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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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