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Товарищеские матчи
Ньюкасл
09.08.2024 21:30 - : -
Жирона
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Англия
09 августа 2024, 03:12 | Обновлено 09 августа 2024, 03:14
28
0

Ньюкасл – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 9 августа в 21:30 по Киеву

09 августа 2024, 03:12 | Обновлено 09 августа 2024, 03:14
28
0
Ньюкасл – Жирона. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Жирона

9 августа на «Сент-Джеймс Парк» пройдет товарищеский матч, в котором «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Жироной». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Ньюкасл Юнайтед

Команда в прошлом сезоне наконец-то вернулась в Лигу чемпионов. Но там и группа была сложнейшая, и кое-где не повезло, но, в любом случае, англичане оказались в своем квартете четвертыми, последними. При этом неопытный коллектив с молодым наставником растерял немало сил, и ожидаемо потерял позиции - удержаться в квартете лидеров, где были в 2022/2023, не получилось. Хотя сороки все равно финишировали достаточно высоко, седьмыми, и только победа Манчестер Юнайтед в кубке лишила шанса снова отправиться на евроарену, хотя бы в Лигу конференций. Эдди Хау все-таки сохранил свой пост, но под давлением угрозы санкций финансового фэйр-плей черно-белые толком не выходили долго на трансферный рынок. Но и не теряли лидеров, так что не удивительно, что сыгранный коллектив удачно проявляет себя на летних сборах.

Жирона

Клуб стал главной сенсацией в прошлом сезоне как минимум испанского футбола. Проводящий всего второй год после возвращения в Примеру, собранный за скромные деньги коллектив долго и упорно цеплялся за лидерство. В итоге он откатился на третье место, но и это стало сенсацией. Были вопросы по поводу совместных с Манчестер Сити владельцев, но в итоге все-таки УЕФА допускает дебютанта в Лигу чемпионов. Другой вопрос, что многих героев прошлой темпорады уже точно не будет - уходят Довбик, Алеиш Гарсия и другие лидеры. Но, главное, Мичел Санчес остается на тренерском посту, несмотря на волну слухов. А скауты нашли новый ворох не дорогих игроков - так, тут попытается реанимировать карьеру ван де Бек.

Статистика личных встреч

Клубы впервые будут играть друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что более опытные и звездные англичане будут фаворитом в этой паре. Они играют дома, так что согласимся и поставим на то, что тут будет победа подопечных Эдди Хау (коэффициент - 1,87).

Прогноз Sport.ua
Ньюкасл
9 августа 2024 -
21:30
Жирона
Победа Ньюкасла 1.87 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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