Англия11 августа 2024, 23:33 | Обновлено 11 августа 2024, 23:46
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Челси - Интер - 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
11 августа 2024, 23:33 | Обновлено 11 августа 2024, 23:46
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Итальянский «Интер» не удержал победу в матче против английского «Челси» в Лондоне. В середине первого тайма Маркус Тюрам открыл счет, но на последней минуте основного времени Лесли Угочукву сравнял и встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Украинский полузащитник англичан Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на Рахима Стерлинга на 78-й минуте.
Челси – Интер – 1:1
Голы: Угочукву, 90 – Тюрам, 26
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