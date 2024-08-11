Итальянский «Интер» не удержал победу в матче против английского «Челси» в Лондоне. В середине первого тайма Маркус Тюрам открыл счет, но на последней минуте основного времени Лесли Угочукву сравнял и встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Украинский полузащитник англичан Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на Рахима Стерлинга на 78-й минуте.

Челси – Интер – 1:1

Голы: Угочукву, 90 – Тюрам, 26