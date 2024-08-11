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Англия
11 августа 2024, 23:33 | Обновлено 11 августа 2024, 23:46
204
0

Челси - Интер - 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

11 августа 2024, 23:33 | Обновлено 11 августа 2024, 23:46
204
0
Челси - Интер - 1:1. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Интер» не удержал победу в матче против английского «Челси» в Лондоне. В середине первого тайма Маркус Тюрам открыл счет, но на последней минуте основного времени Лесли Угочукву сравнял и встреча завершилась вничью со счетом 1:1. Украинский полузащитник англичан Михаил Мудрик вышел в стартовом составе и был заменен на Рахима Стерлинга на 78-й минуте.

Челси – Интер – 1:1

Голы: Угочукву, 90 – Тюрам, 26

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товарищеские матчи Нант Кристал Пэлас Лига 1 (Франция) Интер Милан Английская Премьер-лига Ла Лига Челси
Виталий Петровский
Виталий Петровский Sport.ua
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