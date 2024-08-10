Иван ЕРМАЧКОВ: «В Вердере меня иногда называют Скрипником»

Иван Ермачков может смело записать себе в актив сезон 2023/24. Фактически, из полного ноунейма Ермачков превратился в игрока сборной Украины 2005 года рождения, с которой завоевал бронзовые награды Евро U-19 и путевку на молодежный чемпионат мира.

На клубном уровне Иван забил гол дальним ударом гол в ворота юношеской команды «Байера» в последнем туре Бундеслиги. После чего Ермачков сменил скромный «Вупперталь» на более статусный «Вердер». В Бремене украинский защитник будет играть за вторую команду на взрослом уровне.

– Иван, чего не хватило сборной Украины в матче с Францией, чтобы выйти в финал юношеского Евро? – с этой темы начал беседу блогер Sport.ua.

– Остроты в атаке. В целом, мы защищались достаточно хорошо. У соперника было не так много моментов, чтобы забить гол. Единственный гол французы забили после стандарта. А вот в атаке мало создавали и не реализовали свои немногочисленные моменты.



– В пропущенном мяче чья вина?

– Совместная. Я обязан был сделать шаг назад и выбить мяч. Алексею Гусеву нужно было сделать шаг вперед, чтобы сыграть мяч. Николай Огарков проиграл борьбу один в один, он должен был заблокировать этого футболиста. Вратарь Владислав Крапивцов мог бы сыграть на выходе. Это командная ошибка. Все ответственны за этот момент.

– В целом, Франция была по зубам?

– Да. Если сравнивать даже с Норвегией и Италией, то французы не выглядели сильнее.

– Была разница: Франция или Испания в полуфинале?

– Нет, разницы не было. Мы были заряжены на 100 процентов. Никому из соперников против нас не было легко. Внутри команды была хорошая атмосфера, мы все были объединены одной целью. Когда перед матчем французы сказали, что довольны тем, что соперником в полуфинале станет Украина, то хотелось им доказать и показать, что мы тоже чего-то стоим и приложим максимум усилий для выхода в финал.



– Что стало решающим в матче против Италии, когда нужно было обязательно побеждать?

– Козацкий драйв. Этот термин действительно существует. Мы чувствовали себя очень уверенно, когда даже проигрывали.

– Чего не хватило, чтобы победить Северную Ирландию и Норвегию в первых двух турах?

– В первом матче против Северной Ирландии не хватило реализации и понимания друг друга. Командная игра не клеилась. В составе находились новые игроки. Против Норвегии тоже не реализовали свои шансы. Были два хороших момента, когда нужно было забивать.

– Климатические условия Северной Ирландии и искусственное поле как-то повлияли на сборную?

– Да. На самом деле, трудно было играть на искусственном поле. Непросто привыкать к таким условиям. Болели колени, у многих спина. Но хорошее восстановление помогло готовиться к следующим матчам. За 10 дней 4 игры на искусственном поле – это большой стресс для организма.



– Против кого из соперников было труднее всего играть?

– Форвард сборной Италии Томмазо Эбоне. Я не могу сказать, что он сильный игрок, но я не смог вывести его из себя. Он не поддается на провокации, очень хладнокровен, спокоен, уверен в себе.

В сборной Франции очень понравился капитан команды Валентен Атангана. Я против него не играл лично, потому что он действовал в середине поля. Но когда Атангана подхватывал мяч, остановить его было крайне трудно.

– По ходу турнира вы играли в паре центра защиты с Тарасом Михавко и Максимом Мельниченко. Была ли какая-то разница?

– С Тарасом гораздо легче играть, чем с Максимом. Это просто не позиция Мельниченко. Он опорный полузащитник, а не центральный защитник.



– Не было ли проблемой, что не было сыгранной пары центральных защитников?

– Это никак не влияет. Мы выходим играть за сборную. Здесь желание выходит на первый план. Тот же Огарков играл левым защитником, хотя в клубе действует в центре обороны. У многих игроков есть опыт выступлений на разных позициях.

Была разница только в полуфинале, когда Рамика Гаджиева поставили на Францию левым вингером. Это вообще не его позиция.

– Кто лидер раздевалки этой сборной?

– (Смеется). Конечно, Ваня Ермачков.

– Задача-минимум на турнире выполнена?

– Минимальная цель была - выйти на чемпионат мира U-20. Мы ее выполнили. Когда узнали, что будет Франция в полуфинале, тренер сказал, что мы должны выйти и хорошо сыграть. Против Франции можно играть в футбол. Это тоже команда со своими сильными и слабыми сторонами. Там играют такие же молодые игроки. В первом тайме мы поняли, что соперник нам по зубам.

Фото Дана Балашова. Иван Ермачков



– Смотрели финал?

– Да. Болел за хороший футбол. Не было симпатии ни к одной команде.

– Как в целом оцените выступление сборной Украины?

– Я не могу сказать, что мы провалились. У нашей команды все хорошо с характером, эмоциями. Мы могли дойти до финала и бороться за победу. Но вышло, как вышло. Минимальной цели мы достигли – вышли на молодежный чемпионат мира. Показали достойную игру.



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– Летом вы сменили «Вупперталь» на «Вердер». Расскажите больше о трансфере.

– Я буду играть за вторую команду бременцев. Они играют в четвертом по силе дивизионе Германии. Там играют дубли первых команд Бундеслиги. Лига довольно неплохая. Там много талантливых игроков. В нашей группе есть вторые команды «Ганновера», «Гамбурга», «Санкт-Паули» и других клубов.

Шансы попасть в первую команду высоки. Пока еще рано что-то загадывать. Я пока буду приобщаться к тренировочному процессу. Они мной интересуются, они за мной наблюдают. На Евро было три скаута первой команды «Вердера». Они все видели.

– Какие еще команды вами интересовались?

– «Фрайбург» и «Шальке».

– Почему выбрали именно «Вердер»?

– Было наиболее конкретное предложение и возможность попасть в первую команду.



– Насколько правда, что вы могли поехать на сборы с первой командой «Вердера», но выбрали сборную Украины и юношеский Евро?

– Да. Я должен был ехать в Австрию. За неделю до сборов Дмитрий Станиславович позвонил по телефону и сказал, что я нужен сборной. Я не мог поступить иначе.

– В «Вердере» помнят такие фамилии, как Максимов и Скрипник?

– Конечно. Меня даже называют «Скрипником». Я так же отдаюсь на поле.

– Есть ли еще в системе бременцев украинские футболисты?

– Много ребят в Академии на уровне детей 9-12 лет. Также есть братья Солидаренко. Один выступает за возрастную категорию U-15, а другой - за U-14. Саша Ткаченко 2008 года рождения играет за команду 17-летних. Он подает большие надежды.

– Вы уже два года в Германии. Как оцените для себя это время?

– Прогресс. Детско-юношеский футбол в Германии сильнейший в мире. Поэтому большая конкуренция, возможность играть против сильных игроков, много нового. Все это помогает стать лучше и прогрессировать.

Фото Дана Балашова

– Расскажите о своей украинской карьере.

– Я – киевлянин. Моей первой командой была ДЮСШ –10. Первый тренер – Ермолинский Леонид Михайлович. С 12 лет до 16 выступал за «Диназ». Стал чемпионом Украины U-15 в первой лиге. Тогда за «Диназ» играли Андрей Маткевич, Роман Саленко, Тимур Тутеров. Команда была богата талантами. Далее понял, что нужно двигаться дальше. Выбрал «Колос». За полгода очень серьезно прогрессировал под руководством Костенко Андрея Михайловича и Калиниченко Евгения Сергеевича. «Колос» всегда будет в моем сердце. На зимние сборы полетел с юношеской командой ковалевцев в Турцию, но не успел подписать контракт, потому что началась война. После чего очутился в Германии.

– С чем было тяжелее всего в новой стране?

– С футбольной точки зрения – понять своих партнеров. Надо было привыкать к менталитету и учить язык. Здесь совсем другое понимание игры. Было тяжело первые 3 месяца. Я еще травмировался.

В бытовом смысле также важны язык, менталитет людей, ритм жизни. Жизнь в Германии существенно отличается от украинской.



– Поддерживаете ли вы связь с другими украинскими легионерами в Германии?

– Да. Все друг друга знают. С Даней Кревсуном, Дмитрием Богдановым, Максимом Стрюковым, Никитой Кривцовым, Александром Петренко постоянно на связи. С кем-то общаемся меньше.

Сергей ТИЩЕНКО