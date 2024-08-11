Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Второй поединок Q3 Лиги чемпионов 2024/25 состоится во вторник, 13 августа
Во вторник, 13 августа, киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 против шотландского «Рейнджерс» из Глазго. Напомним, в первом поединке, прошедшем в Люблине, была зафиксирована результативная ничья – 1:1.
Выездной поединок для киевской команды матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».
В прямой трансляции игру покажет телеканал 2+2, телеканал Динамо TV, также матч можно посмотреть на канале Динамо Киев в Youtube.
Начало трансляции – в 21:45 по Киеву (19:45 по местному).
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