Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс

Во вторник, 13 августа, киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 против шотландского «Рейнджерс» из Глазго. Напомним, в первом поединке, прошедшем в Люблине, была зафиксирована результативная ничья – 1:1.

Выездной поединок для киевской команды матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

В прямой трансляции игру покажет телеканал 2+2, телеканал Динамо TV, также матч можно посмотреть на канале Динамо Киев в Youtube.

Начало трансляции – в 21:45 по Киеву (19:45 по местному).