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Лига чемпионов
11 августа 2024, 22:01 | Обновлено 11 августа 2024, 22:06
2332
0

Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс

Второй поединок Q3 Лиги чемпионов 2024/25 состоится во вторник, 13 августа

11 августа 2024, 22:01 | Обновлено 11 августа 2024, 22:06
2332
0
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
ФК Динамо Киев

Во вторник, 13 августа, киевское «Динамо» проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2024/2025 против шотландского «Рейнджерс» из Глазго. Напомним, в первом поединке, прошедшем в Люблине, была зафиксирована результативная ничья – 1:1.

Выездной поединок для киевской команды матч пройдет в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк».

В прямой трансляции игру покажет телеканал 2+2, телеканал Динамо TV, также матч можно посмотреть на канале Динамо Киев в Youtube.

Начало трансляции – в 21:45 по Киеву (19:45 по местному).

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс Рейнджерс - Динамо Лига чемпионов телевидение телеканал 2+2 телетрансляции ТВ-права
Даниил Агарков Источник: ФК Динамо Киев
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