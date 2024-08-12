Легенда Ливерпуля назвал претендентов на чемпионство в АПЛ

Легендарный в прошлом игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о клубах, которые, на его взгляд, способны вести борьбу за чемпионский титул в новой кампании Английской Премьер-лиги.

«Честно говоря, я вижу [среди претендентов] только «Арсенал» или «Сити». Я знаю, что люди говорят об «Арсенале», потому что они дважды были близки к победе и действительно готовы сделать следующий шаг. Но я по-прежнему смотрю на Кевина де Брюйне, Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Бернарду Силву и думаю, что это все равно лучше, чем то, что есть у «Арсенала».

Думаю, что «Арсеналу» не хватает одного игрока атаки. У них есть Букайо Сака, но с Каем Хавертцем, Габриэлом Мартинелли и Леандро Троссардом, думаю, им нужен еще один, совершенно особенный игрок, чтобы превзойти «Манчестер Сити», – заявил Каррагер.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о финансовых вложениях «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».