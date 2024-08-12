Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легенда Ливерпуля назвал претендентов на чемпионство в АПЛ
Англия
12 августа 2024, 01:49 | Обновлено 12 августа 2024, 02:04
58
0

Легенда Ливерпуля назвал претендентов на чемпионство в АПЛ

Джейми Каррагер поделился ожиданиями

12 августа 2024, 01:49 | Обновлено 12 августа 2024, 02:04
58
0
Легенда Ливерпуля назвал претендентов на чемпионство в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Каррагер

Легендарный в прошлом игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказал мнение о клубах, которые, на его взгляд, способны вести борьбу за чемпионский титул в новой кампании Английской Премьер-лиги.

«Честно говоря, я вижу [среди претендентов] только «Арсенал» или «Сити». Я знаю, что люди говорят об «Арсенале», потому что они дважды были близки к победе и действительно готовы сделать следующий шаг. Но я по-прежнему смотрю на Кевина де Брюйне, Эрлинга Холанда, Фила Фодена и Бернарду Силву и думаю, что это все равно лучше, чем то, что есть у «Арсенала».

Думаю, что «Арсеналу» не хватает одного игрока атаки. У них есть Букайо Сака, но с Каем Хавертцем, Габриэлом Мартинелли и Леандро Троссардом, думаю, им нужен еще один, совершенно особенный игрок, чтобы превзойти «Манчестер Сити», – заявил Каррагер.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о финансовых вложениях «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Челси - Интер - 1:1. Видео голов и обзор матча
С одинаковым счетом. Интер упустил победу с Челси, ничья Пэлас и Нанта
Дубль Диаса. Ливерпуль разгромил Севилью в товарищеском матче
Джейми Каррагер Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Юрій Остроумов Источник: FourFourTwo
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Футбол | 11 августа 2024, 23:25 1
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ

Наставник донецкого клуба провел пресс-конференцию после фиаско в матче с житомирянами

Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Олимпийские игры | 11 августа 2024, 04:23 1
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе
Рано начал праздновать успех. Курьез от грузина на ОИ-2024 в вольной борьбе

Гено Петриашвили из Грузии стал олимпийским чемпионом в категории до 125 кг

Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
Олимпийские игры | 11.08.2024, 06:23
Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
Анонс Олимпиады на 11 августа. Когда будут разыграны последние медали?
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Теннис | 11.08.2024, 08:30
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Соболенко на выход. Известны полуфинальные пары на турнире Торонто
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Футбол | 11.08.2024, 20:35
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Металлист Харьков сенсационно вылетел из Кубка Украины от аматорского клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
Известна судьба украинского футболиста, которого забрали работники ТЦК
11.08.2024, 07:05 19
Футбол
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие
Один из главных претендентов на ЗМ-24 хочет перейти в Реал. Но есть условие
10.08.2024, 01:13 2
Футбол
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 17
Футбол
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 92
Олимпийские игры
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
«У двоих просто паралич». Дерюгина о выступлении на Олимпиаде-2024
10.08.2024, 23:58 3
Олимпийские игры
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
11.08.2024, 19:55 36
Олимпийские игры
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем