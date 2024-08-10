Гвардиола о трансферах: «Внимание привлекают только расходы Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о финансовых вложениях «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»:

В текущее трансферное окно «МЮ» пополнился Лени Йоро и Джошуа Зиркзе, а «Арсенал» приобрел Риккардо Калафьори. Наставнику «Манчестер Сити» задали вопрос о его отношении к тратам конкурентов.

«Они инвестируют значительные суммы уже долгие годы. Это не новость, хотя внимание привлекают только расходы «Манчестер Сити». С каждым сезоном «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» прогрессируют.

В прошлом сезоне «Арсенал» демонстрировал игру нашего уровня. Я наблюдал за их товарищеским матчем с «Байером» (4:1) – команда в отличной форме. Каждый новый сезон становится все более напряженным. «Манчестер Юнайтед» возвращается в борьбу. Они усилились несколькими игроками. Все стремятся завоевать титул, которым мы владеем четыре года подряд».

10 августа в 17:00 состоится матч за Суперкубок Англии, где «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед».