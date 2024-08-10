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Англия
10 августа 2024, 13:12 | Обновлено 10 августа 2024, 13:18
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Гвардиола о трансферах: «Внимание привлекают только расходы Ман Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о финансовых вложениях «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»

10 августа 2024, 13:12 | Обновлено 10 августа 2024, 13:18
165
0
Гвардиола о трансферах: «Внимание привлекают только расходы Ман Сити»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола высказался о финансовых вложениях «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед»:

В текущее трансферное окно «МЮ» пополнился Лени Йоро и Джошуа Зиркзе, а «Арсенал» приобрел Риккардо Калафьори. Наставнику «Манчестер Сити» задали вопрос о его отношении к тратам конкурентов.

«Они инвестируют значительные суммы уже долгие годы. Это не новость, хотя внимание привлекают только расходы «Манчестер Сити». С каждым сезоном «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» прогрессируют.

В прошлом сезоне «Арсенал» демонстрировал игру нашего уровня. Я наблюдал за их товарищеским матчем с «Байером» (4:1) – команда в отличной форме. Каждый новый сезон становится все более напряженным. «Манчестер Юнайтед» возвращается в борьбу. Они усилились несколькими игроками. Все стремятся завоевать титул, которым мы владеем четыре года подряд».

10 августа в 17:00 состоится матч за Суперкубок Англии, где «Манчестер Сити» сыграет против «Манчестер Юнайтед».

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Алексей Тиньков Источник: Goal.com
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