В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона

В субботу, 10 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой». Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, не отметившись результативными действиями.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport дало такую оценку игре 27-летнего футболиста:

«Довбик, которого ждали больше всего, но которому еще предстоит вникнуть в игровую механику «джаллоросси» и найти общий язык с партнерами по команде, снова вышел в старте.

В составе «джаллоросси» Довбик, пожалуй, самый ожидаемый человек. Он боролся, и уже на 5-й минуте игры имел хороший момент для взятия ворот, но упустил его, выйдя один на один с Пикфордом. Позже украинец имел еще один шанс, но тоже не попал, пробив из-за пределов штрафной площадки.

[...] Игра «Ромы» не изменилась и после появления на поле Тэмми Абрахама, который вышел на замену вместо далекого от своей лучшей формы Довбика».