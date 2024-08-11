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Италия
11 августа 2024, 13:35 | Обновлено 11 августа 2024, 13:38
2304
6

В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона

Украинский нападающий «Ромы» упустил 2 голевых момента

11 августа 2024, 13:35 | Обновлено 11 августа 2024, 13:38
2304
6
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 10 августа 2024 года, состоялся товарищеский матч между английским «Эвертоном» и римской «Ромой». Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

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Украинский нападающий «волков» Артем Довбик вышел в стартовом составе и провел на поле 78 минут, не отметившись результативными действиями.

Итальянское издание La Gazzetta dello Sport дало такую оценку игре 27-летнего футболиста:

«Довбик, которого ждали больше всего, но которому еще предстоит вникнуть в игровую механику «джаллоросси» и найти общий язык с партнерами по команде, снова вышел в старте.

В составе «джаллоросси» Довбик, пожалуй, самый ожидаемый человек. Он боролся, и уже на 5-й минуте игры имел хороший момент для взятия ворот, но упустил его, выйдя один на один с Пикфордом. Позже украинец имел еще один шанс, но тоже не попал, пробив из-за пределов штрафной площадки.

[...] Игра «Ромы» не изменилась и после появления на поле Тэмми Абрахама, который вышел на замену вместо далекого от своей лучшей формы Довбика».

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Эвертон Рома Рим товарищеские матчи Артем Довбик Серия A чемпионат Италии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: La Gazzetta dello Sport
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Комментарии 6
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SandroKing
Два моменти то ще мало. Взагалі Довбик забиває один з чотирьох. Тому щоб він стабільно забивав потрібно щоб на нього грала вся команда, як це було в Жироні.
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+6
roman75zpr
Ну прям, великий клуб, а не может и потерпеть
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+1
micha(ZAKARPATTJA)
Змарнує ще не один. Це не команда Довбика. "От добра добра не ищут" Треба було ще посидіти в жироні,  або йти в Атлетіко. Стопудово тут жінці захотілося в Рим, так як колись шева в Челсі. Хоча той хоч пограв у Мілані, а цей лише сезон за жирону.
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+1
gvs58
Довбик мав би ще хоч рік пограти в Жироні. Але хлопець "зловив зірку". На Євро нічого не показав...  Вирішив чогось добитись в Італії? Там таких, як він багато! Невдовзі сяде "на лавку". І буде, як "великий" Лунін, гріти її. 
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0
SHN
Довбик это типа Дельвеккио. Если забьет в чемпе 12 мячей,то уже будет хорошо
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0
Burevestnik
а Жирона задоволена, шо вдало продала гравця.  
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0
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