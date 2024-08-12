Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса
За ЮКСУ будет играть Роман Дебелко
Клуб ЮКСА из Тарасовки, что в Киевской области, выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, усилил свою атаку.
Как стало известно Sport.ua, в ряды тарасовского коллектива влился 31-летний нападающий Роман Дебелко, который не так давно покинул «Кривбасс» из Кривого Рога.
К ЮКСЕ уроженец Ивано-Франковской области присоединился на правах свободного агента.
Клуб подписал с Дебелко соглашение до конца нового сезона 2024/2025.
Напомним, клуб ЮКСА в 1-м туре Первой лиги сезона-2024/2025 на выезде переиграл «Кудровку» со счетом 1:0.
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