Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса

Клуб ЮКСА из Тарасовки, что в Киевской области, выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, усилил свою атаку.

Как стало известно Sport.ua, в ряды тарасовского коллектива влился 31-летний нападающий Роман Дебелко, который не так давно покинул «Кривбасс» из Кривого Рога.

К ЮКСЕ уроженец Ивано-Франковской области присоединился на правах свободного агента.

Клуб подписал с Дебелко соглашение до конца нового сезона 2024/2025.

Напомним, клуб ЮКСА в 1-м туре Первой лиги сезона-2024/2025 на выезде переиграл «Кудровку» со счетом 1:0.