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Украина. Первая лига
12 августа 2024, 02:40 | Обновлено 12 августа 2024, 02:44
210
0

Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса

За ЮКСУ будет играть Роман Дебелко

12 августа 2024, 02:40 | Обновлено 12 августа 2024, 02:44
210
0
Клуб Первой лиги подписал экс-нападающего Кривбасса
ФК Кривбасс Кривой Рог. Роман Дебелко

Клуб ЮКСА из Тарасовки, что в Киевской области, выступающий в Первой лиге чемпионата Украины, усилил свою атаку.

Как стало известно Sport.ua, в ряды тарасовского коллектива влился 31-летний нападающий Роман Дебелко, который не так давно покинул «Кривбасс» из Кривого Рога.

К ЮКСЕ уроженец Ивано-Франковской области присоединился на правах свободного агента.

Клуб подписал с Дебелко соглашение до конца нового сезона 2024/2025.

Напомним, клуб ЮКСА в 1-м туре Первой лиги сезона-2024/2025 на выезде переиграл «Кудровку» со счетом 1:0.

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трансферы трансферы УПЛ ЮКСА Тарасовка Кривбасс Кривой Рог Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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