ВИДЕО. Юрченко не попал в пустые. Фиаско Металлиста 1925 в Первой лиге
8 августа состоялись матчи 1-го тура второго по силе дивизиона Украины
8 августа состоялись матчи 1-го тура Первой лиги Украины.
Металлист 1925 на старте турнира сенсационно проиграл ФСК Мариуполю 0:1. Единственный мяч на 23-й минуте в свои ворота забил Владимир Салюк.
На 38-й минуте Владлен Юрченко не попал в пустые ворота соперников. 30-летний полузащитник мог бы сравнять счет, однако еще до удара сыграл рукой. В еще одном матче группы В ЮКСА переиграла Кудровку 1:0.
В группе А победы одержали Эпицентр (1:0 против Нивы Тернополь), Подолье (1:0 против Хуста). Еще один поединок игрового дня между Прикарпатьем и Буковиной завершился ничьей 1:1.
Первая лига 2024/25. 1-й тур, 8 августа
- ФСК Мариуполь – Металлист 1925 – 1:0
Гол: Салюк, 23 (автогол)
- Подолье – Хуст – 1:0
Гол: Гемега, 13
Удаление: Лучка, 65
- Прикарпатье – Буковина – 1:1
Голы: Барчук, 83 – Андрейчук, 51
Удаление: Барчук, 90+2
- Кудровка – ЮКСА – 0:1
Гол: Кастро Гонсалез, 45+2
Таблица Первой лиги 2024/25 (группа А и группа В)
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