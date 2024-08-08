Украина. Первая лига08 августа 2024, 09:23 | Обновлено 08 августа 2024, 09:54
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Первая лига, 1-й тур, матчи 8 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 августа видеотрансляции матчей 1-го тура Первой лиги
08 августа 2024, 09:23 | Обновлено 08 августа 2024, 09:54
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8 августа проходят поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию двух матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 1-й тур, 8 августа
- 12:00. Кудровка – ЮКСА
- 13:00. Прикарпатье – Буковина
- 15:00. ФСК Мариуполь – Металлист 1925
- 15:30. Подолье – Хуст
- 17:00. Нива Тернополь – Эпицентр
12:00. Кудровка – ЮКСА
13:00. Прикарпатье – Буковина
15:00. ФСК Мариуполь – Металлист 1925
15:30. Подолье – Хуст
17:00. Нива Тернополь – Эпицентр
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