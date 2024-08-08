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Украина. Первая лига
08 августа 2024, 09:23 | Обновлено 08 августа 2024, 09:54
202
0

Первая лига, 1-й тур, матчи 8 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 августа видеотрансляции матчей 1-го тура Первой лиги

08 августа 2024, 09:23 | Обновлено 08 августа 2024, 09:54
202
0
Первая лига, 1-й тур, матчи 8 августа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

8 августа проходят поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию двух матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 1-й тур, 8 августа

  • 12:00. Кудровка – ЮКСА
  • 13:00. Прикарпатье – Буковина
  • 15:00. ФСК Мариуполь – Металлист 1925
  • 15:30. Подолье – Хуст
  • 17:00. Нива Тернополь – Эпицентр

12:00. Кудровка – ЮКСА

13:00. Прикарпатье – Буковина

15:00. ФСК Мариуполь – Металлист 1925

15:30. Подолье – Хуст

17:00. Нива Тернополь – Эпицентр

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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