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Украина. Первая лига
07 августа 2024, 17:30 | Обновлено 07 августа 2024, 17:41
611
2

Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением

Харьковчане уступили Агробизнесу

07 августа 2024, 17:30 | Обновлено 07 августа 2024, 17:41
611
2
Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением
ФК Агробизнес

В Первой лиге состоялся стартовый матч сезона 2024/25 между Агробизнесом и Металлистом. Первой должна была стать игра между Викторией и Диназом, но матч перенесли из-за длительной воздушной тревоги в Сумской области.

В итоге в матче-открытии чемпионата Металлист на выезде уступил Агробизнесу со счетом 1:2, хотя харьковчане забили уже на 4-й минуте.

Первая лига. Группа A. 1-й тур

Агробизнес – Металлист 2:1
Голы: Станкович, 54, Войтиховский, 64 – Абрамов, 4

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Первая лига Украины Агробизнес Металлист Харьков
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 2
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_Quantum19_
Вимагаю від КДК розгляду прийнятих рішень арбітром цього матчу щодо червоної картки гравцю ФК "Металіст" (Харків) та щодо епізоду, де арбітр мав би призначити пенальті у ворота Агробізнесу.
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0
_Quantum19_
Звісно Агробізнес виграв. Вони ж арбітра купили.
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