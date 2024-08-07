Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением

В Первой лиге состоялся стартовый матч сезона 2024/25 между Агробизнесом и Металлистом. Первой должна была стать игра между Викторией и Диназом, но матч перенесли из-за длительной воздушной тревоги в Сумской области.

В итоге в матче-открытии чемпионата Металлист на выезде уступил Агробизнесу со счетом 1:2, хотя харьковчане забили уже на 4-й минуте.

Первая лига. Группа A. 1-й тур

Агробизнес – Металлист 2:1

Голы: Станкович, 54, Войтиховский, 64 – Абрамов, 4