Украина. Первая лига07 августа 2024, 17:30 | Обновлено 07 августа 2024, 17:41
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Старт сезона в Первой лиге. Металлист открыл чемпионат поражением
Харьковчане уступили Агробизнесу
07 августа 2024, 17:30 | Обновлено 07 августа 2024, 17:41
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В Первой лиге состоялся стартовый матч сезона 2024/25 между Агробизнесом и Металлистом. Первой должна была стать игра между Викторией и Диназом, но матч перенесли из-за длительной воздушной тревоги в Сумской области.
В итоге в матче-открытии чемпионата Металлист на выезде уступил Агробизнесу со счетом 1:2, хотя харьковчане забили уже на 4-й минуте.
Первая лига. Группа A. 1-й тур
Агробизнес – Металлист 2:1
Голы: Станкович, 54, Войтиховский, 64 – Абрамов, 4
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Комментарии 2
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Вимагаю від КДК розгляду прийнятих рішень арбітром цього матчу щодо червоної картки гравцю ФК "Металіст" (Харків) та щодо епізоду, де арбітр мав би призначити пенальті у ворота Агробізнесу.
Звісно Агробізнес виграв. Вони ж арбітра купили.
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