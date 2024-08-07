Украина. Первая лига07 августа 2024, 09:59 | Обновлено 07 августа 2024, 10:08
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Виктория – Диназ, Агробизнес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 августа видеотрансляции стартовых матчей 1-го тура Первой лиги
07 августа 2024, 09:59 | Обновлено 07 августа 2024, 10:08
57
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7 августа проходят стартовые поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию двух матчей игрового дня.
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первая лига. 1-й тур, 7 августа
- 13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород
- 15:30. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков
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13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород
15:30. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков
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