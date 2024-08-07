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Украина. Первая лига
07 августа 2024, 09:59 | Обновлено 07 августа 2024, 10:08
57
0

Виктория – Диназ, Агробизнес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 августа видеотрансляции стартовых матчей 1-го тура Первой лиги

07 августа 2024, 09:59 | Обновлено 07 августа 2024, 10:08
57
0
Виктория – Диназ, Агробизнес – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист

7 августа проходят стартовые поединки 1-го тура Первой лиги чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию двух матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первая лига. 1-й тур, 7 августа

  • 13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород
  • 15:30. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков

13:00. Виктория Сумы – Диназ Вышгород

15:30. Агробизнес Волочиск – Металлист Харьков

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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