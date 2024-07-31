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  4. ВИДЕО. В ПФЛ провели жеребьевку календаря Первой лиги
Украина. Первая лига
31 июля 2024, 19:25 | Обновлено 31 июля 2024, 19:41
144
0

ВИДЕО. В ПФЛ провели жеребьевку календаря Первой лиги

Специалистами были учтены многочисленные пожелания клубов

31 июля 2024, 19:25 | Обновлено 31 июля 2024, 19:41
144
0
ВИДЕО. В ПФЛ провели жеребьевку календаря Первой лиги
ПФЛ

31 июля в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Первой лиги сезона 2024/25.

Специалисты ПФЛ, работавшие над созданием календаря, учли многочисленные пожелания клубов. В частности, в Группе А Подолья и Прикарпатья попросили учесть занятость стадиона в отдельные дни. Ужгород и Металлист обратились с просьбой развести их домашние матчи, учитывая, что они играют на одном стадионе Авангард. Металлист, Хуст и Буковина обращались с просьбой провести первые матчи сезона на выезде. Обратились с просьбой о разведении графиков ряд клубов, которые заявили во Вторую лигу свои команды-двойки.

В Группе Б ЮКСА и Локомотив обратились по вопросу разведения домашних матчей в связи с выступлениями на одном стадионе – столичном УТК имени Банникова. Аналогично – Кудровка и Колос-2, которые соседствуют на Юбилейном в Буче. Так же само – Горняк-Спорт и Кремень. Далее, Полтава внесла предложение сыграть в двух стартовых турах на выезде. Металлист 1925 попросил два первых тура сыграть на выезде и развести домашние матчи со своим резервным составом. Диназ обратился с просьбой провести стартовый тур в гостях.

На старт Первой лиги в новом сезоне выходит 18 команд (разделенных на две группы по географическому принципу), которые на первом этапе сыграют в два круга. Жеребьевку провели пресс-атташе ПФЛ Анатолий Янголь и менеджер по работе с лигами Сергей Анненко.

Группа А

  • Агробизнес Волочиск, Буковина Черновцы, Эпицентр Камянец-Подольский, Металлист Харьков, Минай, Нива Тернополь, Подолье Хмельницкий, Прикарпатье Ивано-Франковск, Хуст

Группа Б

  • Виктория Сумы, Диназ Вышгород, Кремень Кременчуг, Металлист 1925 Харьков, Металлург Запорожье, Кудровка, Полтава, ФСК Мариуполь, ЮКСА Тарасовка

Календарь Первой лиги:

ВИДЕО. В ПФЛ провели жеребьевку календаря Первой лиги

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Николай Степанюк Источник: ПФЛ
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