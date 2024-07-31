31 июля в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2024/25.

Новый сезон Второй лиги собрал 20 команд, из которых пять – это вторые команды клубов УПЛ, а также две команды – клубов ПФЛ. Базовая дата проведения первого тура соревнований – 8 августа 2024 года.

Команды клубов Второй лиги делятся на две группы А и Б по территориальному принципу. Чемпионат Украины среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25 проводится в два круга – осень-весна по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.

По итогам жеребьевки был составлен календарь матчей в обеих группах.

Команды Второй лиги

Группа А

Вильхивцы, Куликов, Нива-2 Тернополь, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Реал Фарма Одесса, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Рух-2 Львов, Скала 1911 Стрый, Ужгород

Группа Б

Ворскла-2 Полтава, Горняк-Спорт Горишни Плавни, Колос-2 Ковалевка, Локомотив Киев, Металлист 1925-2 Харьков, Нива Винница, Александрия-2, Тростянец, Чайка Петропавловская Борщаговка, Чернигов

Календарь Второй лиги

ВИДЕО. В Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги