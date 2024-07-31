ВИДЕО. В Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги
В турнире Второй лиги будут участвовать 20 команд, поделенные на 2 группы
31 июля в столичном Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги сезона 2024/25.
Новый сезон Второй лиги собрал 20 команд, из которых пять – это вторые команды клубов УПЛ, а также две команды – клубов ПФЛ. Базовая дата проведения первого тура соревнований – 8 августа 2024 года.
Команды клубов Второй лиги делятся на две группы А и Б по территориальному принципу. Чемпионат Украины среди команд клубов Второй лиги сезона 2024/25 проводится в два круга – осень-весна по круговой системе – по одному матчу на своем поле и на поле соперника с каждой из команд соответствующей группы.
По итогам жеребьевки был составлен календарь матчей в обеих группах.
Команды Второй лиги
Группа А
- Вильхивцы, Куликов, Нива-2 Тернополь, Полесье-2 Житомир, Пробой Городенка, Реал Фарма Одесса, Ревера 1908 Ивано-Франковск, Рух-2 Львов, Скала 1911 Стрый, Ужгород
Группа Б
- Ворскла-2 Полтава, Горняк-Спорт Горишни Плавни, Колос-2 Ковалевка, Локомотив Киев, Металлист 1925-2 Харьков, Нива Винница, Александрия-2, Тростянец, Чайка Петропавловская Борщаговка, Чернигов
Календарь Второй лиги
ВИДЕО. В Доме футбола состоялась жеребьевка календаря Второй лиги
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