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Лига чемпионов
12 августа 2024, 01:12 | Обновлено 12 августа 2024, 01:46
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ВИДЕО. Динамо готовится в Люблине ко второму матчу с Рейнджерс

Клубы из Киева и Глазго встретятся 13 августа

12 августа 2024, 01:12 | Обновлено 12 августа 2024, 01:46
200
0
ВИДЕО. Динамо готовится в Люблине ко второму матчу с Рейнджерс
ФК Динамо Киев

Игроки киевского «Динамо» на следующий день после победы в 1-м туре Украинской Премьер-лиги над «Вересом» в Ровно (2:1) отправились в польский город Люблин, который является для команды домашней локацией перед квалификационными матчами Лиги чемпионов.

Именно там команда начала подготовку к ответному матчу раунда Q3 с «Рейнджерс», который состоится в Глазго уже во вторник, 13 августа. Напомним, в первой игре киевляне упустили победу на последних секундах компенсированного времени – ничья 1:1.

Первую тренировку динамовцы провели субботним вечером, 11-го числа. Перед ее началом Александр Шовковский собрал команду на поле и указал на ошибки, которые игроки допустили в матче с «Вересом».

Во время занятия игроки были разделены на две группы - для тех, кто вышел в стартовом составе на матч в Ровно, занятие носило восстановительный характер. Остальные футболисты, к которым присоединились динамовцы, пропускавшие матч в Ровно, имели полноценное занятие, включавшее в себя игровые и тактические упражнения.

В воскресенье утром, 11 августа, тренерский штаб «Динамо» провел теоретическое занятие, на котором был проанализирован первый матч с «Рейнджерс». Вечером же в программе работы команды была практическая тренировка.

В Глазго «бело-синие» отправятся в понедельник утром, а вечером того же дня, за сутки до матча, проведут предматчевую тренировку на «Хэмпден Парк».

Ранее сообщалось, что «Динамо» назвало трансляторов ответного матча против «Глазго Рейнджерс».

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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