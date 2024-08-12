ВИДЕО. Динамо готовится в Люблине ко второму матчу с Рейнджерс
Клубы из Киева и Глазго встретятся 13 августа
Игроки киевского «Динамо» на следующий день после победы в 1-м туре Украинской Премьер-лиги над «Вересом» в Ровно (2:1) отправились в польский город Люблин, который является для команды домашней локацией перед квалификационными матчами Лиги чемпионов.
Именно там команда начала подготовку к ответному матчу раунда Q3 с «Рейнджерс», который состоится в Глазго уже во вторник, 13 августа. Напомним, в первой игре киевляне упустили победу на последних секундах компенсированного времени – ничья 1:1.
Первую тренировку динамовцы провели субботним вечером, 11-го числа. Перед ее началом Александр Шовковский собрал команду на поле и указал на ошибки, которые игроки допустили в матче с «Вересом».
Во время занятия игроки были разделены на две группы - для тех, кто вышел в стартовом составе на матч в Ровно, занятие носило восстановительный характер. Остальные футболисты, к которым присоединились динамовцы, пропускавшие матч в Ровно, имели полноценное занятие, включавшее в себя игровые и тактические упражнения.
В воскресенье утром, 11 августа, тренерский штаб «Динамо» провел теоретическое занятие, на котором был проанализирован первый матч с «Рейнджерс». Вечером же в программе работы команды была практическая тренировка.
В Глазго «бело-синие» отправятся в понедельник утром, а вечером того же дня, за сутки до матча, проведут предматчевую тренировку на «Хэмпден Парк».
Ранее сообщалось, что «Динамо» назвало трансляторов ответного матча против «Глазго Рейнджерс».
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