Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Англия
10 августа 2024, 13:23 | Обновлено 10 августа 2024, 13:38
1458
0

Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

10 августа в 17:00 будет разыгран первый трофей нового сезона в Англии

10 августа 2024, 13:23 | Обновлено 10 августа 2024, 13:38
1458
0
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

10 августа в 17:00 пройдет матч за Суперкубок Англии между команды «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.

Коллектив Пепа Гвардиолы против команды Эрика тен Хага – это будет захватывающая дуэль.

Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Официальную трансляцию матча проводит телеканал ITV1.

Самые интересные фрагменты матча будут доступны на Sport.ua

По теме:
Два гранда заинтересованы. Сколько хочет Барселона за трансфер де Йонга?
Гвардиола о трансферах: «Внимание привлекают только расходы Ман Сити»
Кто возьмет трофей? Назван фаворит матча за Суперкубок Англии
Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Суперкубок Англии по футболу Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед где смотреть
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции
Футбол | 10 августа 2024, 14:39 0
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм подписал защитника сборной Франции

«Ницца» отдала Жан-Клера Тодибо в аренду с опцией выкупа

Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпийские игры | 10 августа 2024, 08:50 1
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф

Олимпийский турнир по футболу состоится с 24 июля по 10 августа

Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Олимпийские игры | 09.08.2024, 17:31
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
Франция U-23 – Испания U-23. Прогноз и анонс на финальный матч Олимпиады
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 10.08.2024, 08:35
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«У него этого уже нет». Риддик Боу назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бронзы не будет. Хоцяновский завершил выступления на ОИ в вольной борьбе
Олимпийские игры | 10.08.2024, 12:47
Бронзы не будет. Хоцяновский завершил выступления на ОИ в вольной борьбе
Бронзы не будет. Хоцяновский завершил выступления на ОИ в вольной борьбе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
ФОТО. Лицо Бущана после курьезного ляпа Нещерета в матче Верес – Динамо
09.08.2024, 21:27 1
Футбол
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
Жирона разгромно проиграла в первом матче без Довбика
10.08.2024, 08:00
Футбол
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
Игрок Ман Сити – сыну Симеоне: «Cкажи отцу, чтобы больше не звонил мне» 
09.08.2024, 14:18 2
Футбол
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
Классный матч с 8 голами. Испания завоевала золото футбольного турнира ОИ
09.08.2024, 21:48 16
Олимпийские игры
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
Есть 11 медалей. Украина повторила худший результат летних Олимпиад
09.08.2024, 17:11 15
Олимпийские игры
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
Экс-украинец выиграл золото ОИ-2024. Он сменил гражданство из-за Беленюка
08.08.2024, 21:50 12
Олимпийские игры
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
Экс-звезда Днепра-1 подписал контракт с новым клубом
09.08.2024, 07:36 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем