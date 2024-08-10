10 августа в 17:00 пройдет матч за Суперкубок Англии между команды «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.

Коллектив Пепа Гвардиолы против команды Эрика тен Хага – это будет захватывающая дуэль.

Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

Официальную трансляцию матча проводит телеканал ITV1.

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