Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
10 августа в 17:00 будет разыгран первый трофей нового сезона в Англии
10 августа в 17:00 пройдет матч за Суперкубок Англии между команды «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».
Стартовый матч сезона в Англии – 2024 FA Community Shield – пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Манчестер Сити выиграл Английскую Премьер лигу, а Манчестер Юнайтед стал обладателем Кубка Англии.
Коллектив Пепа Гвардиолы против команды Эрика тен Хага – это будет захватывающая дуэль.
Где смотреть онлайн Суперкубок Англии Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Официальную трансляцию матча проводит телеканал ITV1.
Самые интересные фрагменты матча будут доступны на Sport.ua
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