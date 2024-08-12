Трофей отправится в США. Известны финалистки топового турнира в Торонто
Сыграны обе полуфинальные встречи
Состоялись матчи 1/1 финала хардового турнира WTA 1000 в канадском Торонто.
Американка Джессика Пегула, имея третий номер посева, добилась победы в двух сетах над 20-летней «нейтралкой» Дианой Шнайдер.
В другом полуфинале в сражении Эммы Наварро, у которой был 8-й номер посева, с Амандой Анисимовой сильнее оказалась Анисимова. Американским теннисисткам для определения сильнейшей пришлось сыграть три сета.
WTA 1000 Торонто. 1/2 финала
Верхняя часть сетки
Диана Шнайдер [14] – Джессика Пегула [3] – 4:6, 3:6
Нижняя часть сетки
Эмма Наварро [8] – Аманда Анисимова – 3:6, 6:2, 2:6
WTA 1000 Торонто. Финал
Джессика Пегула [3]– Аманда Анисимова
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