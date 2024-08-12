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Чемпионат Португалии
Брага
11.08.2024 22:30 – FT 1 : 1
Эштрела Амадора
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
12 августа 2024, 00:50 | Обновлено 12 августа 2024, 00:51
15
0

Переиграли, но не выиграли. Брага сыграла вничью с Эштрелой Амадорой

Завершился матч первого тура Примейры-лиги

12 августа 2024, 00:50 | Обновлено 12 августа 2024, 00:51
15
0
Переиграли, но не выиграли. Брага сыграла вничью с Эштрелой Амадорой
scbraga.pt

«Брага» сыграла вничью с «Эштрелой Амадорой» в домашнем матче первого тура португальской Примейры-лиги 2024/25.

Хозяева переиграли гостей почти по всем параметрам. Они почти вдвое больше владели мячом, подали 13 угловых против четырех, однако сделали всего на один удар в створ ворот больше – пять против четырех. Но в итоге матч завершился ничьей – на гол Амина Эль-Уаззани в начале второго тайма гости ответили точным ударом Кикаша за десять минут до истечения основного времени встречи.

Примейра-лига 2024/25, тур 1

11 августа

Брага – Эштрела Амадора – 1:1 (0:0)
Голы: Эль Уаззани, 53 – Кикаш, 80.

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чемпионат Португалии по футболу Брага Эштрела Амадора
Олександр Шарадкін
Олександр Шарадкін Sport.ua
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