Переиграли, но не выиграли. Брага сыграла вничью с Эштрелой Амадорой

«Брага» сыграла вничью с «Эштрелой Амадорой» в домашнем матче первого тура португальской Примейры-лиги 2024/25.

Хозяева переиграли гостей почти по всем параметрам. Они почти вдвое больше владели мячом, подали 13 угловых против четырех, однако сделали всего на один удар в створ ворот больше – пять против четырех. Но в итоге матч завершился ничьей – на гол Амина Эль-Уаззани в начале второго тайма гости ответили точным ударом Кикаша за десять минут до истечения основного времени встречи.

Примейра-лига 2024/25, тур 1

11 августа

Брага – Эштрела Амадора – 1:1 (0:0)

Голы: Эль Уаззани, 53 – Кикаш, 80.