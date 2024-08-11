Трубин не помог. Бенфика в гостях неожиданно проиграла Фамаликау

Состоялись три матча в первом туре португальской Примейры-лиги 2023/24.

Лиссабонская «Бенфика» неожиданно проиграла в гостевом матче против «Фамаликау». Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин вышел в стартовом составе «орлов» и пропустил два гола – в начале встречи от Соррисо, а на последней минуте основного времени – от Зайду Юссуфа.

Азорская «Санта-Клара» в гостях разгромила «Эшторил». Хозяева открыли счет после гола Алехандро Маркеса в середине первого тайма, но перед перерывом островитяне отыгрались, а во втором тайме забили еще три гола.

А «Морейренсе» также в гостевом матче обыграл «Фаренсе». Примечательно, что «вердиш е бранкуш» в середине второго тайма остались в меньшинстве после удаления Сиднея Тавареша, сразу же пропустили, но вскоре забили второй и победный гол.

Примейра-лига 2024/25, тур 1

11 августа

Фамаликау – Бенфика (Лиссабон) – 0:2 (0:1)

Голы: Соррисо, 12, Юссуф, 90.

Эшторил – Санта-Клара (Понта Делгада) – 1:4 (1:1)

Голы: Маркес, 19 – Винисиус, 44, Сафира, 70 (с пенальти), Рикардинью, 74, Жоау Кошта, 84.

Фаренсе (Фару) – Морейренсе (Морейра ди Конегуш) – 1:2 (0:1)

Голы: Бермехо, 66 – Маракас, 7, Асуэ, 79.