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Украина. Премьер лига
11 августа 2024, 23:43 | Обновлено 12 августа 2024, 00:44
644
0

Голкипер Карпат рассказал, как удалось отбить пенальти в матче с Кривбассом

Александр Кемкин поделился впечатлениями от сенсационной победы

11 августа 2024, 23:43 | Обновлено 12 августа 2024, 00:44
644
0
Голкипер Карпат рассказал, как удалось отбить пенальти в матче с Кривбассом
ФК Карпаты. Александр Кемкин

Во 2-м туре УПЛ львовские «Карпаты» одержали первую победу в сезоне – над «Кривбассом» (3:0). Одним из героев поединка стал вратарь львовян Александр Кемкин, который при счете 0:0 парировал пенальти и еще несколько раз спасал хозяев от неприятностей.

Вратарь Александр Кемкин в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что именно помогло ему сохранить свои ворота в неприкосновенности.

– В первые 30 минут доминировал «Кривбасс», который имел несколько шансов материализовать свое преимущество в голы, однако «Карпаты» выстояли и не пропустили.

– И в этом большая твоя заслуга, ведь на 19-й минуте отразил выстрел с 11-метровой отметки Лунева. Ты чувствовал, в какой угол он будет пробивать?

– Нет, но я позаботился, чтобы Лунев пробил туда, куда мне было нужно.

– После того, как ты в прошлом сезоне, выступая за «Минай», парировал в компенсированное время аж два пенальти в матче с «Ворсклой», тебя стали называть специалистом по отражению ударов с 11-метровой отметки.

– Я считаю, что ошибаются те, кто называет пенальти 100-процентным голевым моментом. Конечно, если мяч летит в упор со стойкой, то выручить сложно, однако, все же, 25 процентов я оставляю вратарю. Ведь он владеет информацией, как пробивают штатные пенальтисты, главное – сохранять спокойствие и верить, что не все безнадежно.

– После того, как ты сегодня отразил пенальти, у футболистов «Карпат» открылось второе дыхание.

– Это, пожалуй, преувеличение, но то, что они начали действовать более уверенно – факт. Но самое важное, что в этот ключевой момент дважды удалось забить.

– Сложилось впечатление, что эти два гола в раздевалку выбили из колеи гостей, и второй тайм уже проходил под диктовку львовян.

– Не исключено, что на действиях футболистов «Кривбасса» сказалась усталость, ведь несколько дней назад они играли в Лиге Европы. Здесь следует отдать должное нашим болельщикам, которые были настоящим 12-м игроком. Когда мы забили третий мяч, то их радости, казалось, не будет предела. Возвышенное настроение было и у нас. Конечно, приятно, что находимся среди еще не пропущенных лидеров. Но почивать на лаврах некогда, в следующем туре играем с «Динамо».

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Карпаты Львов Александр Кемкин инсайд пенальти чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Карпаты - Кривбасс Максим Лунев
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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