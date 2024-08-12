Экс-игрок Динамо сделал признание о победе над онкологическим заболеванием

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Флорин Чернат рассказал о том, что в 2017 году ему был поставлен диагноз - рак. Лечение, по признанию 44-летнего румына, оказалось успешным.

«В 2017-м, когда я выступал за «Волунтари», у меня диагностировали рак кожи. Мне сделали операцию, а потом я начал очень тяжелое лечение. Это отнимало у меня энергию, силы, я больше не был в форме, не был готов на 100%. Мне пришлось бросить футбол, чтобы продолжить лечение, если бы я этого не сделал – меня сейчас здесь не было бы.

У меня была родинка сзади на правой икре. Я не видел ее, потому что она была сзади, но не чувствовал боли. Но чувствовал, что штанина там мокрая, там всегда было какое-то пятно, а потом я как-то посмотрел и увидел, что родинка приобрела более странную форму и цвет.

Я обратился к врачу нашей команды, он меня тоже осмотрел и сказал, что это нехорошо. Но тогда я не отнесся к этим словам серьезно, продолжал играть. Но врач настаивал, и я обратился к дерматологу. Когда он увидел, что с моей ногой, сказал, что мне нужно срочно ехать в больницу. Именно тогда я немного запаниковал, потому что к тому же началось кровотечение.

Потом я отправился в Военный госпиталь, где мне почти сразу сделал операцию. Все прошло очень хорошо», – рассказал Чернат.

Флорин Чернат выступал за «Динамо» Киев с января 2001-го по июль 2009 года. Вместе с киевским клубом он дважды становился чемпионом Украины, 4 раза побеждал в Кубке и 1 раз в Суперкубке Украины.