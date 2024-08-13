Назначен судья на ответный матч Лиги Европы между Викторией и Кривбассом
Главным арбитром матча будет работать Хорациу Фешник из Румынии
В УЕФА приняли решение о назначении арбитров ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы.
На поединок в чешском Пльзене, где сыграют Виктория и Кривбасс, назначена бригада судей из Румынии.
Главным арбитром матча будет работать Хорациу Фешник, его ассистентами станут Валентин Аврам и Александр Черей.
Четвертый судья – Юлиан Келин. На VAR будут работать Кетелин Попа и Сабольч Ковач.
В первом матче Кривбасс на условно домашней арене в словацком Кошице проиграл Виктории Пльзень со счетом 1:2. Ответный матч Q3 Лиги Европы состоится в Пльзене 15 августа в 20:00.
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