Назначен судья на ответный матч Лиги Европы между Викторией и Кривбассом

В УЕФА приняли решение о назначении арбитров ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

На поединок в чешском Пльзене, где сыграют Виктория и Кривбасс, назначена бригада судей из Румынии.

Главным арбитром матча будет работать Хорациу Фешник, его ассистентами станут Валентин Аврам и Александр Черей.

Четвертый судья – Юлиан Келин. На VAR будут работать Кетелин Попа и Сабольч Ковач.

В первом матче Кривбасс на условно домашней арене в словацком Кошице проиграл Виктории Пльзень со счетом 1:2. Ответный матч Q3 Лиги Европы состоится в Пльзене 15 августа в 20:00.