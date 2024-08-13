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Лига Европы
13 августа 2024, 22:41 | Обновлено 13 августа 2024, 22:55
73
0

Назначен судья на ответный матч Лиги Европы между Викторией и Кривбассом

Главным арбитром матча будет работать Хорациу Фешник из Румынии

13 августа 2024, 22:41 | Обновлено 13 августа 2024, 22:55
73
0
Назначен судья на ответный матч Лиги Европы между Викторией и Кривбассом
Getty Images/Global Images Ukraine. Хорациу Фешник

В УЕФА приняли решение о назначении арбитров ответных матчей 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

На поединок в чешском Пльзене, где сыграют Виктория и Кривбасс, назначена бригада судей из Румынии.

Главным арбитром матча будет работать Хорациу Фешник, его ассистентами станут Валентин Аврам и Александр Черей.

Четвертый судья – Юлиан Келин. На VAR будут работать Кетелин Попа и Сабольч Ковач.

В первом матче Кривбасс на условно домашней арене в словацком Кошице проиграл Виктории Пльзень со счетом 1:2. Ответный матч Q3 Лиги Европы состоится в Пльзене 15 августа в 20:00.

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Виктория Пльзень Лига Европы Кривбасс Кривой Рог судейские назначения
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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