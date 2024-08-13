14 августа состоится жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины

14 августа в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоится жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины 2024/2025.

На третьем предварительном этапе примут участие 16 команд – 9 победителей второго предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Базовая дата матчей третьего предварительного раунда – 21 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения финального матча должно определить Исполком УАФ.

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Клубы-участники 3-го предварительного раунда Кубка Украины

9 победителей 2-го предварительного раунда

Николаев (Львовская обл), Пробой Городенка, Металлист 1925 Харьков, Виктория Сумы, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Минай, Кудровка, Олимпия Савинцы

7 команд УПЛ с самым низким рейтингом

Заря Луганск, Колос Ковалевка, Черноморец Одесса, Верес Ровно, Оболонь Киев, Ингулец Петрово, Карпаты Львов

ВИДЕО. Жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины

Прямая трансляция жеребьевки состоится на YouTube канале Украинской ассоциации футбола.

Все результаты 3-го раунда Кубка Украины