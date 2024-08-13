Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 14 августа состоится жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины
Кубок Украины
13 августа 2024, 21:57 | Обновлено 13 августа 2024, 22:12
462
0

14 августа состоится жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины

В третьем предварительном этапе примут участие 16 команд

13 августа 2024, 21:57 | Обновлено 13 августа 2024, 22:12
462
0
14 августа состоится жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины
УАФ

14 августа в 13:00 в Доме футбола в Киеве состоится жеребьевка третьего предварительного этапа Кубка Украины 2024/2025.

На третьем предварительном этапе примут участие 16 команд – 9 победителей второго предварительного этапа и 7 команд УПЛ с самым низким рейтингом по результатам прошлого сезона.

Базовая дата матчей третьего предварительного раунда – 21 августа.

Финальный матч Кубка Украины 2024/25 запланирован на 14 мая 2025 года. Место проведения финального матча должно определить Исполком УАФ.

Клубы-участники 3-го предварительного раунда Кубка Украины

9 победителей 2-го предварительного раунда

  • Николаев (Львовская обл), Пробой Городенка, Металлист 1925 Харьков, Виктория Сумы, Буковина Черновцы, ЮКСА Тарасовка, Минай, Кудровка, Олимпия Савинцы

7 команд УПЛ с самым низким рейтингом

  • Заря Луганск, Колос Ковалевка, Черноморец Одесса, Верес Ровно, Оболонь Киев, Ингулец Петрово, Карпаты Львов

ВИДЕО. Жеребьевка 3-го предварительного раунда Кубка Украины

Прямая трансляция жеребьевки состоится на YouTube канале Украинской ассоциации футбола.

Все результаты 3-го раунда Кубка Украины

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Зарубежный клуб подписал защитника олимпийской сборной Украины
Кубок Украины. Жеребьевка 3-го предварительного раунда. Смотреть LIVE
Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины
Кубок Украины по футболу жеребьевка Николаев (Львовская обл) Пробой Городенка Металлист 1925 Виктория Сумы Буковина Черновцы ЮКСА Тарасовка Минай Кудровка Олимпия Савинцы Заря Луганск Колос Ковалевка Верес Ровно Черноморец Одесса Оболонь Киев Ингулец Карпаты Львов
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Футбол | 13 августа 2024, 16:01 14
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста
Цыганков разозлился на Жирону. Известна причина гнева футболиста

Украинский вингер удивлен, что клуб самовольно отклонил все предложения по его трансферу

Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Футбол | 13 августа 2024, 09:23 16
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?
Манчестер Сити грозит вылет из Английской Премьер-лиги. Что случилось?

Английский клуб допустил нарушение финансовых правил

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом
Футбол | 13.08.2024, 21:40
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Челси подписал 9-летний контракт с клубом
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 13.08.2024, 18:30
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Футбол | 13.08.2024, 20:50
Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Назван стартовый состав Динамо на матч против Рейнджерс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
13.08.2024, 06:05 1
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01 1
Футбол
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
Шахтер – Полесье – 0:1. Первая громкая сенсация. Видео гола и обзор матча
11.08.2024, 21:15 4
Футбол
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
12.08.2024, 18:05
Футбол
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
Промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика в 8-м раунде
13.08.2024, 11:48
Бокс
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
11.08.2024, 22:28
Олимпийские игры
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 13
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 54
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем