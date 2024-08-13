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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
13.08.2024 13:00 – FT 4 : 2
Горняк-Спорт
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Кубок Украины
13 августа 2024, 21:12 | Обновлено 13 августа 2024, 21:22
197
0

Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины

Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт забили шесть мячей на двух.

13 августа 2024, 21:12 | Обновлено 13 августа 2024, 21:22
197
0
Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины
ФК Горняк-Спорт

13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок между командами Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт завершился со счетом 4:2.

Команды в поединке, который прошел в Горишних Плавнях, забили шесть мячей на двух.

Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Горишни Плавни. Стадион Юность

12:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни – 4:2

Голы: Кошман, 16 (пен), 69, Почернин, 52, Бурляй, 72 – Чуквуэмека, 9, Посевкин, 30

Видеозапись матча

Все результаты 3-го раунда Кубка Украины

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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