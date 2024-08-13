Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины
Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт забили шесть мячей на двух.
13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
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Поединок между командами Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт завершился со счетом 4:2.
Команды в поединке, который прошел в Горишних Плавнях, забили шесть мячей на двух.
Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года
Горишни Плавни. Стадион Юность
12:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни – 4:2
Голы: Кошман, 16 (пен), 69, Почернин, 52, Бурляй, 72 – Чуквуэмека, 9, Посевкин, 30
Видеозапись матча
Все результаты 3-го раунда Кубка Украины
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