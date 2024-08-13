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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
13.08.2024 13:00 - : -
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
13 августа 2024, 10:23 | Обновлено 13 августа 2024, 10:50
37
0

Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 13 августа в 13:00 матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины

13 августа 2024, 10:23 | Обновлено 13 августа 2024, 10:50
37
0
Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE

​13 августа в 13:00 проходит матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

В этом день будет сыгран поединок между командами Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите видеотрансляции матча.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Горишни Плавни. Стадион Юность

12:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни

Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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