13.08.2024 13:00 - : -
Кубок Украины13 августа 2024, 10:23 | Обновлено 13 августа 2024, 10:50
37
0
Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 13 августа в 13:00 матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины
13 августа 2024, 10:23 | Обновлено 13 августа 2024, 10:50
37
0
13 августа в 13:00 проходит матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.
В этом день будет сыгран поединок между командами Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите видеотрансляции матча.
Кубок Украины 2024/25
Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года
Горишни Плавни. Стадион Юность
12:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни
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Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт. Смотреть онлайн. LIVE
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