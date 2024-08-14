Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт – 4:2. Видео голов и обзор матча

13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

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Поединок между командами Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт завершился со счетом 4:2.

Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Горишни Плавни. Стадион Юность

12:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни – 4:2

Голы: Кошман, 16 (пен), 69, Почернин, 52, Бурляй, 72 – Чуквуэмека, 9, Посевкин, 30

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча