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Кубок Украины
Олимпия Савинцы
13.08.2024 13:00 – FT 4 : 2
Горняк-Спорт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Украины
14 августа 2024, 03:43 | Обновлено 14 августа 2024, 04:09
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0

Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт – 4:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25

14 августа 2024, 03:43 | Обновлено 14 августа 2024, 04:09
70
0
Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт – 4:2. Видео голов и обзор матча
ФК Горняк-Спорт

13 августа состоялся заключительный матч 2-го предварительного этапа Кубка Украины 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок между командами Олимпия Савинцы и Горняк-Спорт завершился со счетом 4:2.

Олимпия Савинцы пробилась в третий предварительный раунд Кубка Украины.

Кубок Украины 2024/25

Второй предварительный этап. 12 августа 2024 года

Горишни Плавни. Стадион Юность

12:00. Олимпия Савинцы – Горняк-Спорт Горишни Плавни – 4:2

Голы: Кошман, 16 (пен), 69, Почернин, 52, Бурляй, 72 – Чуквуэмека, 9, Посевкин, 30

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Кубок Украины по футболу Горняк-Спорт Олимпия Савинцы видео голов и обзор Игорь Кошман Карни Чуквуэмека
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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