Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о поступке спортивного директора донецкого «Шахтера» Дарио Срны после поражения в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги против «волков» (0:1):

«Хороший матч в исполнении нашей команды. Дарио Срна подошел, поздравил нас. Это такой мужской поступок, который показывает, что в Украине футбол развивается и будет еще лучше и лучше».

Интересно, что «Шахтер» не может обыграть «Полесье» уже в 3 матчах Украинской Премьер-лиги подряд. Более того, в этих 3 встречах «горняки» потерпели 2 поражения и не сумели забить хотя бы 1 гол.