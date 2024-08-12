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  4. Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 12:58 |
1652
0

Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья

Спортивный директор «горняков» поздравил житомирян с победой

12 августа 2024, 12:58 |
1652
0
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
ФК Шахтер. Дарио Срна

Президент житомирского «Полесья» Геннадий Буткевич рассказал о поступке спортивного директора донецкого «Шахтера» Дарио Срны после поражения в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги против «волков» (0:1):

«Хороший матч в исполнении нашей команды. Дарио Срна подошел, поздравил нас. Это такой мужской поступок, который показывает, что в Украине футбол развивается и будет еще лучше и лучше».

Интересно, что «Шахтер» не может обыграть «Полесье» уже в 3 матчах Украинской Премьер-лиги подряд. Более того, в этих 3 встречах «горняки» потерпели 2 поражения и не сумели забить хотя бы 1 гол.

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Геннадий Буткевич Дарио Срна чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Шахтер - Полесье
Дмитро Вербинський Источник: Профутбол Digital
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