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Лига чемпионов
13 августа 2024, 22:59 | Обновлено 13 августа 2024, 23:03
204
0

Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки

Шотландский клуб остался в меньшинстве в начале 2-го тайма матча с Динамо

13 августа 2024, 22:59 | Обновлено 13 августа 2024, 23:03
204
0
Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки
Getty Images/Global Images Ukraine. Жефте

13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).

Шотландский клуб остался в меньшинстве в начале 2-го тайма матча с Динамо.

Бразилец Жефте получил две желтых карточки и был удален с поля.

Удаление. Жефте (Рейнджерс), 51 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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