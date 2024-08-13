Лига чемпионов13 августа 2024, 22:59 | Обновлено 13 августа 2024, 23:03
204
0
Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки
Шотландский клуб остался в меньшинстве в начале 2-го тайма матча с Динамо
13 августа 2024, 22:59 | Обновлено 13 августа 2024, 23:03
204
0
13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).
Шотландский клуб остался в меньшинстве в начале 2-го тайма матча с Динамо.
Бразилец Жефте получил две желтых карточки и был удален с поля.
Удаление. Жефте (Рейнджерс), 51 мин
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 августа 2024, 03:55 0
Получайте быстрее всех обзоры матчей на свой телефон в Телеграме!
Футбол | 13 августа 2024, 18:30 138
Задача усложнилась, однако все остается в наших руках
Футбол | 13.08.2024, 21:57
Футбол | 13.08.2024, 09:00
Теннис | 13.08.2024, 22:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.08.2024, 12:58 5
12.08.2024, 10:43 13
11.08.2024, 20:40 282
13.08.2024, 06:05 1
11.08.2024, 23:25 7
12.08.2024, 04:45 1
12.08.2024, 04:40 1