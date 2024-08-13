Удаление у Рейнджерс. Бразилец Жефте получил две желтых карточки

13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).

Шотландский клуб остался в меньшинстве в начале 2-го тайма матча с Динамо.

Бразилец Жефте получил две желтых карточки и был удален с поля.

Удаление. Жефте (Рейнджерс), 51 мин