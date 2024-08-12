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Украина. Премьер лига
12 августа 2024, 21:23 | Обновлено 12 августа 2024, 21:28
1562
3

Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от Полесья

12 августа 2024, 21:23 | Обновлено 12 августа 2024, 21:28
1562
3
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
ФК Заря

С 9 по 12 августа прошли матчи 2-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Луганская Заря возглавила чемпионскую гонку, одержав 2 победы и набрав 6 очков.

Львовские Карпаты разгромили криворожский Кривбасс (3:0) и идут на второй позиции с 4 баллами в активе.

Донецкий Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от житомирского Полесья (0:1).

По одной победе, сыграв по одному матчу, одержали Александрия, Полесье, Рух и Динамо (по 3 очка).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

  • Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
  • Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
  • Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
  • Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 2-й тур

🔹 9 августа (пятница)

  • 15:30. Левый Берег Киев – Ворскла Полтава – 0:3
  • 18:00. Верес Ровно – Динамо Киев – 1:2

🔹 10 августа (суббота)

  • 15:30. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 0:1
  • 18:00. Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:0

🔹 11 августа (воскресенье)

  • 13:00. Оболонь Киев – Рух Львов – 0:4
  • 15:30. Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог – 3:0
  • 18:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1

🔹 12 августа (понедельник)

  • 15:30. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:2

🏆 Турнирная таблица УПЛ

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
По якому принципу цю таблицю складали? Чому "Стэпь Донецкая" на третьому місці, а Рух на шостому?)
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0
alex belogubko
у БАБИЧА осталась 1 игра --проигрыш КОЛОСУ и отставка --3 подряд проигрыша это много идёт на рекорд ГРИ
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