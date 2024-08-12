Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от Полесья
С 9 по 12 августа прошли матчи 2-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.
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Луганская Заря возглавила чемпионскую гонку, одержав 2 победы и набрав 6 очков.
Львовские Карпаты разгромили криворожский Кривбасс (3:0) и идут на второй позиции с 4 баллами в активе.
Донецкий Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от житомирского Полесья (0:1).
По одной победе, сыграв по одному матчу, одержали Александрия, Полесье, Рух и Динамо (по 3 очка).
Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25
- Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации
- Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации
- Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
- Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации
⚽️ УПЛ. 2-й тур
🔹 9 августа (пятница)
- 15:30. Левый Берег Киев – Ворскла Полтава – 0:3
- 18:00. Верес Ровно – Динамо Киев – 1:2
🔹 10 августа (суббота)
- 15:30. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 0:1
- 18:00. Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:0
🔹 11 августа (воскресенье)
- 13:00. Оболонь Киев – Рух Львов – 0:4
- 15:30. Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог – 3:0
- 18:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1
🔹 12 августа (понедельник)
- 15:30. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:2
🏆 Турнирная таблица УПЛ
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