Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура

С 9 по 12 августа прошли матчи 2-го тура нового сезона Украинской Премьер-лиги.

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Луганская Заря возглавила чемпионскую гонку, одержав 2 победы и набрав 6 очков.

Львовские Карпаты разгромили криворожский Кривбасс (3:0) и идут на второй позиции с 4 баллами в активе.

Донецкий Шахтер потерял очки, потерпев неожиданное поражение от житомирского Полесья (0:1).

По одной победе, сыграв по одному матчу, одержали Александрия, Полесье, Рух и Динамо (по 3 очка).

Распределение мест в еврокубках 2025/26 по итогам сезона УПЛ 2024/25

Первое место УПЛ – Лига чемпионов, 2-й раунд квалификации

Победитель Кубка Украины – Лига Европы, 1-й раунд квалификации

Второе место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

Третье место УПЛ – Лига конференций, 2-й раунд квалификации

⚽️ УПЛ. 2-й тур

🔹 9 августа (пятница)

15:30. Левый Берег Киев – Ворскла Полтава – 0:3

– 0:3 18:00. Верес Ровно – Динамо Киев – 1:2

🔹 10 августа (суббота)

15:30. Черноморец Одесса – Заря Луганск – 0:1

– 0:1 18:00. Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:0

🔹 11 августа (воскресенье)

13:00. Оболонь Киев – Рух Львов – 0:4

– 0:4 15:30. Карпаты Львов – Кривбасс Кривой Рог – 3:0

– Кривбасс Кривой Рог – 3:0 18:00. Шахтер Донецк – Полесье Житомир – 0:1

🔹 12 августа (понедельник)

15:30. ЛНЗ Черкассы – Александрия – 0:2

🏆 Турнирная таблица УПЛ