Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Суперзвезда Реала получил предложение из Аравии. Известен ответ игрока
Испания
12 августа 2024, 14:59 |
1291
0

Суперзвезда Реала получил предложение из Аравии. Известен ответ игрока

Винисиус Жуниор не собирается покидать королевский клуб

12 августа 2024, 14:59 |
1291
0
Суперзвезда Реала получил предложение из Аравии. Известен ответ игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии, сообщает авторитетное издание The Athletic.

По информации источника, саудовский инвестиционный фонд хотел сделать 24-летнего футболиста лицом лиги накануне решения ФИФА относительно места проведения чемпионата мира 2026 года, на который претендует Аравия.

Однако сам игрок счастлив в королевском клубе и стремится выиграть в его составе «Золотой мяч».

В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуется «Манчестер Юнайтед».

По теме:
Арсенал планирует арендовать звездного вингера Баварии
Раскрыты детали перехода лидера Руха в топ-клуб Японии
Вместо Довбика. Жирона подпишет 2-го самого дорогого игрока в истории клуба
Винисиус Жуниор Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Дмитро Вербинський Источник: The Athletic
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Олимпийские игры | 12 августа 2024, 06:05 50
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?
Итоговая медальная таблица ОИ. Какое место заняла сборная Украины?

Сборные США и Китая взяли по 40 золотых медалей Олимпиады-2024

Экс-чемпион мира: «Джошуа победит Усика, только если возьмет в руки биту»
Бокс | 12 августа 2024, 11:25 2
Экс-чемпион мира: «Джошуа победит Усика, только если возьмет в руки биту»
Экс-чемпион мира: «Джошуа победит Усика, только если возьмет в руки биту»

Карл Фроч уверен, что в потенциальном третьем поединке между этими боксерами интриги не будет

ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
Футбол | 11.08.2024, 21:10
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
ВИДЕО. После финального свистка в игре Шахтер – Полесье произошла потасовка
Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Футбол | 12.08.2024, 15:05
Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Кубок Украины. Металлист 1925 с трудом прошел Полтаву, имея фору 2:0
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Олимпийские игры | 11.08.2024, 22:28
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
Второй худший результат. Украина завершила Олимпиаду в Париже с 12 медалями
11.08.2024, 14:02 96
Олимпийские игры
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01
Футбол
Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024
Хижняк признался, что ему сказал Усик после победы на Олимпиаде-2024
10.08.2024, 23:04 2
Олимпийские игры
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
В Италии недовольны игрой Довбика в товарищеском матче против Эвертона
11.08.2024, 13:35 21
Футбол
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
Стало известно, почему в конце матча Шахтер – Полесье началась драка
12.08.2024, 10:43 10
Футбол
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
Довбик сыграл против Миколенко. Артем дебютировал в старте Ромы с Эвертоном
10.08.2024, 21:30
Футбол
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
12.08.2024, 04:45 1
Олимпийские игры
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
Медальная таблица ОИ-2024. Украина уже вне топ-20, Китай обогнал США
11.08.2024, 06:05 22
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем