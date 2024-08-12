Суперзвезда Реала получил предложение из Аравии. Известен ответ игрока
Винисиус Жуниор не собирается покидать королевский клуб
Бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор отклонил предложение от клуба Саудовской Аравии, сообщает авторитетное издание The Athletic.
По информации источника, саудовский инвестиционный фонд хотел сделать 24-летнего футболиста лицом лиги накануне решения ФИФА относительно места проведения чемпионата мира 2026 года, на который претендует Аравия.
Однако сам игрок счастлив в королевском клубе и стремится выиграть в его составе «Золотой мяч».
В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Винисиусом Жуниором интересуется «Манчестер Юнайтед».
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