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Лига чемпионов
13 августа 2024, 23:29 | Обновлено 14 августа 2024, 00:03
3037
20

ВИДЕО. Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча

Динамо получило перевес в два мяча, забив на 82-й и 84-й минутах

13 августа 2024, 23:29 | Обновлено 14 августа 2024, 00:03
3037
20
ВИДЕО. Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).

Динамо получило перевес в два мяча, забив на 82-й и 84-й минутах

Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча

ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 82 мин

ГОЛ! 0:2. Назар Волошин, 84 мин

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Динамо Киев Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Лига чемпионов Рейнджерс - Динамо Александр Пихаленок Назар Волошин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 20
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Dmitry Shevchenko
Ну круть же. Всех с победой!!! 
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+12
Віктор Коробка
Молодці! 
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+12
Pixelman
Козаки!
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+7
andre_lui
З Перемогою! Далі соляний замок
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+6
sania
Істерика бота приносить  задоволення. Лише сама назва міста Київ викликає приступи шизи.
Ответить
+5
Test
"Піха" одним ударом, окупив свій трансфер двічі....  Молодчина. Шапа- ТОП, розрізні паси-це дійсно круто...
Ответить
+5
Показать Скрыть 1 ответ
Микола Захарченко
Вітання з виходом до наступного раунду ! Таки дотиснули непоступливий Рейнджерс . Грали в більшості майже весь другий тайм , але підводила реалізація та відсутність холоднокровності в прийнятті рішень . Добре що зіграли заміни , Піхальонок вже готовий гравець основи , Буяльсьому потрібно посидіти на лавці , Ванату - сходити до церкви . Михавко набирається досвіду і може стати другим Забарним . Ще один крок і будемо в ЛЧ , але потрібно прибавляти .
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
DK1961
Ай как не торопятся в спорт уа выносить эту блестящую победу главной новостью... А придется!
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+4
😼
Який асист від Шапаренка👏👍
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+3
Ron Noiill
А якби в Динамо були 2 педріньйо і сундуков?  Я думаю вони б знищили  рейнджерс ще в першому таймі, як полісся.
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+3
SemenChu
Добре що перемогли. Але граючи майже цілий тайм у більшості, першого удару в рамку завдати на 80 хвилині і то дальнім ударом від центрбека, ви серйозно?
Чесно кажучи, Рейнджери були ближчими до голу весь матч. І хтозна як би воно пішло, якби вони таки забили.. 
А Ванат тупо перетворився в Бесєдіна, тільки бігає швидше.. Що з ним сталось?
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-3
Показать Скрыть 2 ответа
_Quantum19_
Рейнджерс з 50-ої хвилини в меншості грали. Про який нокаут йде мова???
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-7
Показать Скрыть 1 ответ
_Quantum19_
Нокаутували...???
Ответить
-8
_Quantum19_
Ответить
-8
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