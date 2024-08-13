ВИДЕО. Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча
Динамо получило перевес в два мяча, забив на 82-й и 84-й минутах
13 августа в 21:45 в Глазго проходит ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют шотландский «Рейнджерс» и «Динамо» Киев.
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Первый матч прошел неделей ранее в польском городе Люблин и завершился вничью (1:1).
Динамо получило перевес в два мяча, забив на 82-й и 84-й минутах
Пихаленок и Волошин нокаутировали Рейнджерс в концовке матча
ГОЛ! 0:1. Александр Пихаленок, 82 мин
ГОЛ! 0:2. Назар Волошин, 84 мин
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