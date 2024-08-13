Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 августа 2024, 15:11 |
555
0

Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Цинциннати

13 августа 2024, 15:11 |
555
0
Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

14 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде украинка сразится против китаянки Ван Яфань (№62 WTA), которая стртовала в квалификации. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аманды Анисимовой (№49 WTA) или Виктории Азаренко (№19 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Киченок / Бабош – Александрова / Сизикова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Рейтинг WTA. Костюк выпала из топ-20, Свитолина обошла Ястремскую
Марта Костюк – Элизе Мертенс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA Цинциннати смотреть онлайн Элина Свитолина Ван Яфань
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Футбол | 13 августа 2024, 09:38 8
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро
Шахтер хочет приобрести бразильского таланта за 20 млн евро

Весли может покинуть «Коринтианс»

Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Футбол | 13 августа 2024, 06:05 1
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо
Гле смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Рейнджерс – Динамо

13 августа в 21:45 состоится повторный матч 3-го раунда квалификации ЛЧ

Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Футбол | 12.08.2024, 18:05
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Моуриньо хочет подписать в Фенербахче двух звезд Реала
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Футбол | 13.08.2024, 06:23
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Заря возглавила чемпионскую гонку. Турнирная таблица УПЛ после 2-го тура
Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале
Теннис | 13.08.2024, 04:13
Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале
Не Рублев. Определен чемпион Мастерса в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
Пушич объяснил, почему Шахтер сенсационно проиграл Полесью во 2-м туре УПЛ
11.08.2024, 23:25 7
Футбол
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
Таурази из США установила исторический рекорд ОИ по золотым медалям
12.08.2024, 05:15
Олимпийские игры
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
Куинси Уилсон побил рекорд Боба Матиаса 76-летней давности
11.08.2024, 22:28
Олимпийские игры
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
ВИДЕО. Он заинтересовал Жирону. Украинец вырвал победу для команды в Европе
12.08.2024, 11:06
Футбол
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
СК Прометей прекратил существование. Эмоциональное заявление Дубинского
12.08.2024, 18:34 51
Баскетбол
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
Буткевич признался, что сказал Срна после поражения Шахтера от Полесья
12.08.2024, 12:58 5
Футбол
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Рейнджерс – Динамо. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
13.08.2024, 13:30 79
Футбол
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
Динамо назвало трансляторов ответного матча против Глазго Рейнджерс
11.08.2024, 22:01 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем