Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

14 августа украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) начнет выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати (США).

В первом раунде украинка сразится против китаянки Ван Яфань (№62 WTA), которая стртовала в квалификации. Время начала поединка – не ранее 02:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аманды Анисимовой (№49 WTA) или Виктории Азаренко (№19 WTA).

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