Звездного одноклубника Довбика хотят видеть в Саудовской Аравии

Два клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к форварду «Ромы» Пауло Дибале. ПАо информации итальянских СМИ, речь идет об «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихаде».

Аргентинцу предлагают зарплату в размере 15 миллионов евро в год плюс 5 миллионов возможных бонусов. «Роме» за Дибалу предложили 12 миллионов евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока, однако срок действия этой клаусулы истек в конце июля.

Сама «Рома» терять одного из лидеров команды за неделю до старта сезона не хочет. Трансфер возможен, только если на нем будет настаивать сам Дибала, но аргентинец в Саудовскую Аравию сейчас не рвется.