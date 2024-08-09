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Италия
09 августа 2024, 19:02 | Обновлено 09 августа 2024, 19:11
174
0

Звездного одноклубника Довбика хотят видеть в Саудовской Аравии

Пауло Дибала может покинуть «Рому»

09 августа 2024, 19:02 | Обновлено 09 августа 2024, 19:11
174
0
Звездного одноклубника Довбика хотят видеть в Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

Два клуба из Саудовской Аравии проявляют интерес к форварду «Ромы» Пауло Дибале. ПАо информации итальянских СМИ, речь идет об «Аль-Ахли» и «Аль-Иттихаде».

Аргентинцу предлагают зарплату в размере 15 миллионов евро в год плюс 5 миллионов возможных бонусов. «Роме» за Дибалу предложили 12 миллионов евро – именно такая клаусула прописана в контракте игрока, однако срок действия этой клаусулы истек в конце июля.

Сама «Рома» терять одного из лидеров команды за неделю до старта сезона не хочет. Трансфер возможен, только если на нем будет настаивать сам Дибала, но аргентинец в Саудовскую Аравию сейчас не рвется.

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Пауло Дибала Рома Рим Аль-Ахли Джидда Аль-Иттихад Джидда трансферы трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Corriere della Sera
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