Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт
Как оказалось, Винисиус Жуниор не отказал инвестиционному фонду Саудовской Аравии
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора.
Саудовскому PIF принадлежит 75% капитала четырех главных клубов страны: Аль-Ахли, Аль-Иттихад, Аль-Хиляль и Аль-Наср. Пока неизвестно, какая именно команда интересуется Вини.
Как сообщает ESPN, саудиты готовы предложить бразильскому футболисту контракт с годовой зарплатой до 350 миллионов евро (382,5 миллиона долларов), и, как оказалось, игрок пока не отверг эту идею, хотя ранее The Athletic сообщал противоположное.
Идея проекта Саудовской Аравии заключается в том, чтобы Винисиус стал послом страны на чемпионате мира 2034 года. Напомним, что хозяин этого турнира будет утвержден на конгрессе ФИФА 11 декабря, и заявку Саудовской Аравии пока никто не перебивал.
Инвестиционный фонд Саудовской Аравии в ближайшее время сделает официальное предложение Реалу по Винисиусу, которая будет доходить до 400 миллионов евро. Если Реал ее примет, это станет самым дорогим трансфером в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит переходу Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.
В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.
Breaking: Vinícius Júnior is the latest target for the Saudi Pro League, a source has told ESPN, and the Real Madrid player is considering a proposal to move to the Gulf country.— ESPN FC (@ESPNFC) August 12, 2024
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