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  4. Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт
Испания
13 августа 2024, 02:07 |
348
0

Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт

Как оказалось, Винисиус Жуниор не отказал инвестиционному фонду Саудовской Аравии

13 августа 2024, 02:07 |
348
0
Самый дорогой трансфер в истории. Звезде Реала предложили безумный контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии хочет подписать звездного 24-летнего вингера мадридского Реала Винисиуса Жуниора.

Саудовскому PIF принадлежит 75% капитала четырех главных клубов страны: Аль-Ахли, Аль-Иттихад, Аль-Хиляль и Аль-Наср. Пока неизвестно, какая именно команда интересуется Вини.

Как сообщает ESPN, саудиты готовы предложить бразильскому футболисту контракт с годовой зарплатой до 350 миллионов евро (382,5 миллиона долларов), и, как оказалось, игрок пока не отверг эту идею, хотя ранее The Athletic сообщал противоположное.

Идея проекта Саудовской Аравии заключается в том, чтобы Винисиус стал послом страны на чемпионате мира 2034 года. Напомним, что хозяин этого турнира будет утвержден на конгрессе ФИФА 11 декабря, и заявку Саудовской Аравии пока никто не перебивал.

Инвестиционный фонд Саудовской Аравии в ближайшее время сделает официальное предложение Реалу по Винисиусу, которая будет доходить до 400 миллионов евро. Если Реал ее примет, это станет самым дорогим трансфером в истории футбола. Сейчас рекорд принадлежит переходу Неймара из Барселоны в ПСЖ за 222 млн евро.

В сезоне 2023/24 Винисиус Жуниор провел 39 матчей на клубном уровне, отметившись 24 забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Агарков Источник: AS
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