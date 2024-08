ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника за 50 миллионов евро

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании нидерландского центрального защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать на протяжении 5 следующих сезонов. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Welkom, Matthijs! 🤝



We are delighted to announce the signing of @MdeLigt_04 from Bayern Munich ✍️ #MUFC