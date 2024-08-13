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Англия
13 августа 2024, 22:35 | Обновлено 13 августа 2024, 22:43
1130
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника за 50 миллионов евро

Маттейс де Лигт покинул «Баварию»

13 августа 2024, 22:35 | Обновлено 13 августа 2024, 22:43
1130
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подписал защитника за 50 миллионов евро
ФК Манчестер Юнайтед. Маттейс де Лигт

Английский «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании нидерландского центрального защитника мюнхенской «Баварии» Маттейса де Лигта.

Отмечается, что 24-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт, который будет действовать на протяжении 5 следующих сезонов. Также в соглашении предусмотрена опция продления сотрудничества еще на 1 год.

Официально сумма трансфера не разглашается, но, по информации известного инсайдера Фабрицио Романо, она составляет гарантированные 45 миллионов евро и еще 5 миллионов бонусами.

В сезоне 2023/24 Маттейс де Лигт провел 30 матчей во всех турнирах, отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

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Манчестер Юнайтед трансферы Бавария Маттейс де Лигт трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитро Вербинський Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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