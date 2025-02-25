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Испания
25 февраля 2025, 11:29 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:47
1228
0

Барселона летом подпишет легенду из трио MSN. Речь не о Неймаре

Лионель Месси хочет сыграть на обновленном «Камп Ноу»

25 февраля 2025, 11:29 | Обновлено 25 февраля 2025, 11:47
1228
0
Барселона летом подпишет легенду из трио MSN. Речь не о Неймаре
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

Каталонская «Барселона» летом 2025 года подпишет контракт с легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Fichajes.net со ссылкой на журналиста Алекса Кандала.

Также источник приводит слова самого 37-летнего футболиста: «Я не могу завершить карьеру, не сыграв на обновленном «Камп Ноу».

Трансфер может состояться на правах свободного агента, ведь соглашение аргентинца с «Интер Майами» действует как раз до лета 2025 года.

Лионель Месси является живой легендой и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В середине 2010-х годов он был частью культового атакующего трио MSN вместе с Луисом Суаресом и Неймаром.

В 2025 году Лионель Месси провел 2 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара.

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Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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