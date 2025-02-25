Барселона летом подпишет легенду из трио MSN. Речь не о Неймаре
Лионель Месси хочет сыграть на обновленном «Камп Ноу»
Каталонская «Барселона» летом 2025 года подпишет контракт с легендарным аргентинским нападающим американского «Интер Майами» Лионелем Месси, сообщает издание Fichajes.net со ссылкой на журналиста Алекса Кандала.
Также источник приводит слова самого 37-летнего футболиста: «Я не могу завершить карьеру, не сыграв на обновленном «Камп Ноу».
Трансфер может состояться на правах свободного агента, ведь соглашение аргентинца с «Интер Майами» действует как раз до лета 2025 года.
Лионель Месси является живой легендой и лучшим бомбардиром в истории «Барселоны». В середине 2010-х годов он был частью культового атакующего трио MSN вместе с Луисом Суаресом и Неймаром.
В 2025 году Лионель Месси провел 2 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» ведет переговоры о подписании Неймара.
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