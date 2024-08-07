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Лига чемпионов
07 августа 2024, 12:23 | Обновлено 07 августа 2024, 12:30
818
1

ЕЗЕРСКИЙ: «Во втором тайме Рейнджерс втянул Динамо в свой футбол»

Бывший защитник сборной Украины и «Динамо» проанализировал первую игру киевлян против шотландцев

07 августа 2024, 12:23 | Обновлено 07 августа 2024, 12:30
818
1
ЕЗЕРСКИЙ: «Во втором тайме Рейнджерс втянул Динамо в свой футбол»
УАФ. Владимир Езерский

Бывший игрок национальной сборной Украины и «Динамо» Владимир Езерский в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало киевлянам удержать победный счет в первом матче квалификационного раунда Лиги чемпионов с футболистами «Глазго Рейнджерс»:

– Вчера в польском Люблине были два разных тайма. До перерыва игра динамовцев произвела более целостное впечатление. Каждый футболист четко знал свой маневр, была динамика, умелая игра в отборе, быстрые переходы от обороны к наступлению. Вспомним хотя бы эпизод, когда номинальные хозяева вышли вперед. Был перехват мяча в средней зоне, резкий контрвыпад, который завершился выходом Ярмоленко на пустые ворота. Впрочем, нельзя сказать, что гости отсиживались только в обороне, были и у них голевые моменты, однако киевляне имели больше возможностей отличиться во второй раз.

– Почему же тогда после перерыва динамовцам уже не удавалось контролировать ход событий на поле?

– Шотландцы добавили в интенсивности, начали высоко прессинговать и выяснилось, что киевлянам далеко не всегда удавалось выходить из-под этой плотной опеки. Не успевали за перемещениями соперников в средней зоне Бражко и Шапаренко, но хуже всего, что у динамовцев возникли проблемы на флангах.

– Кто в этом виноват?

– Как по мне, крайним защитникам надо было выше встречать визави, а не наблюдать, когда те комбинируют возле штрафной площадки. Конечно помогать им должны были и полузащитники, но вчера подстраховка часто подводила киевлян. Поэтому у шотландцев было достаточно времени для поиска уязвимых мест в построениях динамовцев.

– Возможно, эту вспышку активности «Глазго Рейнджерс» удалось бы нивелировать благодаря появлению свежих игроков?

– Видимо, рулевой Александр Шовковский также на это рассчитывал, но я не могу сказать, что те футболисты, которые вышли на замену, усилили игру.

– Особенно ощутимым было преимущество гостей в последние десять минут, когда казалось, что киевляне думают только о сохранении победного счета.

– Шотландцам добавляло уверенности то, что благодаря правильному выбору позиции они начали выигрывать «второй этаж». Наши стопперы часто теряли створ ворот, хорошо, что в нескольких эпизодах выручил кипер Бущан. Однако в компенсированное время шотландцы своего таки добились.

– Перед ответным поединком не чувствуете, что в Глазго динамовцам будет еще тяжелее?

– Ничего страшного не произошло. В Люблине с середины второго тайма динамовцы перестали играть низом, позволив сопернику втянуть себя в силовую борьбу. Поэтому киевлянам надо проанализировать, кто в этом виноват, и в Шотландии постараться взять мяч под свой контроль и вертикальными передачами донимать оппонента. Голевые моменты обязательно будут, только, чтобы реализация не подвела.

Ранее полузащитник «Динамо» Владимир Бражко прокомментировал ничью против «Рейнджерс».

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Дмитро Вербинський Sport.ua
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Комментарии 1
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Кроме того две тупые замены:  и Буяльский, которые никакие и толко ослабили игру. Не понимаю, почему Шовковский вместо никакого Буяльского не выпускает Царенко!? Лонвейку вообще нечего делать в Динамо!
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