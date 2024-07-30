Украина U-23 – Аргентина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)

30 июля проходит матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

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Поединок проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Олимпийские игры-2024. Группа В, 30 июля.

Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

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Украина U-23 – Аргентина U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция