Украина U-23 – Аргентина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Олимпийских играх 2024
30 июля проходит матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.
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Поединок проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Олимпийские игры-2024. Группа В, 30 июля.
Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:0 (матч продолжается)
(новость обновляется)
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Украина U-23 – Аргентина U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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