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Футбол
30 июля 2024, 18:05 |
711
0

Украина U-23 – Аргентина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Олимпийских играх 2024

30 июля 2024, 18:05 |
711
0
Украина U-23 – Аргентина U-23. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля проходит матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Время начала встречи – 18:00 по Киеву.

Олимпийские игры-2024. Группа В, 30 июля.

Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Украина U-23 – Аргентина U-23. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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