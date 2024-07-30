Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024
Команда Руслана Ротаня завершила борьбу в квартете, пропустив вперед себя Марокко и Аргентину
Отчет о матче ожидайте позже…
Олимпиада 2024. Группа В. 3-й тур
Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2
Альмада, 48, Эвечерри, 90+1
Рубчинский, 53, Великан, 83
Украина: Фесюн, Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк (Сыч, 70), Рубчинский, Михайленко (Очеретько, 59), Крыськив, Хлань (Велетень, 78), Брагару (Федор, 59), Сикан (Краснопир, 59).
Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер (Амионе, 67), Фернандес (Зенон, 67), Отаменди, Луян, Гондоу (Эссе, 58), Медина, Альмада (Бельтран, 80), Альварес (Эчеверри, 80), Симеоне.
УКРАИНА U-23 – АРГЕНТИНА U-23. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Турнирное положение в группе В
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Команды Украины и Ирака покидают соревнования Олимпиады
Подопечным Руслана Ротаня можно и не стремиться к победе, но это чревато
не наш весовой уровень, свой шанс на выход мы проиграли в игре с Ираком, а тут просто получили мастер класс!
В любом случае - Слава Україні! Ми переможемо!
А учитывая то, что команду собрали не из лучших, а из "лучших из худших"
В очередной раз спорт победило бабло.
Команды не отпустили игроков.
Это раньше Олимпиада была наше все, победителями гордились, а сейчас команду посылают так, просто для галочки - типа главное участие
Шкода, що Шахтар не відпустив Судакова. Мабуть, побоявся, що Євро + збори + ОІ + відсутність літньої відпустки - надто велике навантаження.
Не зрозумів, чому на футболці Таловєрова написано "Maxi". Вперше таке бачу, щоб замість прізвища на футболці писалося не прізвище, а ім'я або "клікуха". Це яким регламентом затверджено?