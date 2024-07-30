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Олимпийский футбольный турнир
УКРАИНА U23
30.07.2024 18:00 – FT 0 : 2
Аргентина U23
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30 июля 2024, 19:58 | Обновлено 30 июля 2024, 20:06
2754
28

Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024

Команда Руслана Ротаня завершила борьбу в квартете, пропустив вперед себя Марокко и Аргентину

30 июля 2024, 19:58 | Обновлено 30 июля 2024, 20:06
2754
28
Плей-офф на замке. Украина проиграла Аргентине и покидает ОИ-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Отчет о матче ожидайте позже…

Олимпиада 2024. Группа В. 3-й тур

Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2

Альмада, 48, Эвечерри, 90+1

Рубчинский, 53, Великан, 83

Украина: Фесюн, Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк (Сыч, 70), Рубчинский, Михайленко (Очеретько, 59), Крыськив, Хлань (Велетень, 78), Брагару (Федор, 59), Сикан (Краснопир, 59).

Аргентина: Рулли, ди Чезаре, Солер (Амионе, 67), Фернандес (Зенон, 67), Отаменди, Луян, Гондоу (Эссе, 58), Медина, Альмада (Бельтран, 80), Альварес (Эчеверри, 80), Симеоне.

УКРАИНА U-23 – АРГЕНТИНА U-23. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Турнирное положение в группе В

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 28
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FunnyCat_____
Рулли Солер Отаменди Альварес Альмада -  у них даже на замену выходит игрок Фиорентины Бельтран!
не наш весовой уровень, свой шанс на выход мы проиграли в игре с Ираком, а тут просто получили мастер класс!
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+10
TolsTIyELF
Не нужно поливать говном сборную, Аргентинцы и Испанцы самые мощные команды. Возможно, стоит полить клубы, которые не дали Трубину Мудрику и другим лучшим молодым игрокам бороться на Олимпиаде.
В любом случае - Слава Україні! Ми переможемо! 
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
odiniznashih
В принципе выступили неплохо, по крайней мере не опозорились.
А учитывая то, что команду собрали не из лучших, а из "лучших из худших"
В очередной раз спорт  победило бабло.
Команды не отпустили  игроков.
Это раньше Олимпиада была наше все, победителями гордились, а сейчас команду посылают так, просто для галочки  - типа главное участие
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+8
Henriklarsson11
Вище голови не стрибнули, але в даному випадку участь вже достойний результат. Шкода що з іраком так вийшло, але, будемо відверті, на медалі  очікувати було б дуже оптімистично
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+6
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turist86
Гра сподобалась. Звісно, в Аргентини більший вибір виконавців високого рівня.
Шкода, що Шахтар не відпустив Судакова. Мабуть, побоявся, що Євро + збори + ОІ + відсутність літньої відпустки - надто велике навантаження. 
Не зрозумів, чому на футболці Таловєрова написано "Maxi". Вперше таке бачу, щоб замість прізвища на футболці писалося не прізвище, а ім'я або "клікуха". Це яким регламентом затверджено?
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+4
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ВАЛ
Р.Ротаня на стажировку до Іраку!!;
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+3
C.Пеклов
Ми грали не гірше за Аргентину каже Ротань.Руслане,гірше.В загальної швидкості,в швидкості думки,і в швидкости дій.Згадайте момент Очеретька,поки він зупинив м'яча,а потім почав пробивати, його удар заблокували-це наглядний приклад!
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+2
Педр Яновский
Питарасы   
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+1
ТвояМамка
Днари
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+1
Микола Захарченко
Конкретно в цьому матчі можна було отримати позитивний результат . Аргентина не справила враження непереможної команди , але ж треба реалізовувати свої моменти . Так передбачувано грати в останній фазі атаки , м'яч б'ється куди завгодно , тільки не в ворота . А моменти були й непогані . Забий наші першими і була б гра на контратаках . Ротань , таке враження своїми постійними криками вносив нервозність в дії хлопців . Звичайно, виграй ми в Іраку і шанси були б набагато вищими , а так - що маємо те маємо . Всерівно дякуємо за вихід на ОІ 🇺🇦
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+1
Педр Яновский
наРотань тренер года е6ать 
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0
antt
Ірак повинні були обігрувати, але з цим складом могли не обіграти Марокко. Просто дуже пощастило не пропустити в меншості і вийти вперед за дві хвилини до завершення доданого часу ( а так могла бути нічия навіть без пенальті і такий розгром Іраку мароканцями щоб не було нам на користь). Крім того в двох матчах ми все таки перші виходили вперед а тут пропустили відразу в другому таймі. Тому все таки збірна мала мати якесь підсилення принаймні на рівні воротаря. Трубін був би якраз. Набагато старший Отаменді і сьогодні проти нас допоміг то чому нашого не відпустила Бенфіка, що не заслужив, якщо провалилася головна збірна ще без нього на початку. Бо нашому воротарю сьогодні і в попередніх матчах не вистачало антропометрії. І у відбитті пенальті, бо важко було дотягуватись, і напевно в другому голі Іраку, коли мяч полетів також у кут (хоча я цей момент безпосередньо в трансляції пропустив). Також такий же ж ньюанс в нашого нападника, який тут інтервью цікаві роздавав. Часто йому заважав також цей момент, і часто не бачив за спиною що до нього наблизився і потім відібрав мяч суперник, і сьогодні проти самих аргентинців нічого вже не продемонстрував. Був удар Краснопіра, який заблокували, і спроби Очеретька. І взагалі то нам треба було принаймні не пропускати більшу частину матчу, а вистачило на один тайм грати у нічию, що і так не підходила нам.
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0
Андрій Милявський
Ну і виграли би ми в Іраку і все одно були би третіми в групі...
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0
Показать Скрыть 2 ответа
Stanislav Matusevych
Тут все зрозуміло було ще після першого матчу. Одне радує, що молодіжкою керує Мельгоса, а фізрук тепер повернеться у свою Олександрію і принаймні найближчим часом не матиме відношення до жодної з наших збірних. Але ж Ребров залишається, і ось це - справжня біда.
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0
Антонів Юра
Як можна програти першу гру цим днарям????Як можна було програти, знаючи гіркий досвід євро. Думаю відставка тренера
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0
Андрій Шевченко
Хтось під час трансляції запитав, чи є матчі де талаверав не обісрався ? От думаю , де воно грало зі старту : Польща - Україна 3:1, товарняк перед євро --- засрав все що міг. Ірак, обісрався і привіз пенальти, який переламав гру. Сьогодні два гола дві його помилки....є малеееесеньке побажання до тренерів, НЕ ВИКЛИКАЙТЕ ТО ЧМО
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-1
axylinam
С таким какашечным тренером и составом нам удалось показать выдающийся результат, мы обошли в таблице топ сборную Ирака
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
an52
О, Ротань в інтерв'ю заявив, що ми грали краще Аргентини і результат не по грі! )))))
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-3
SeM077
Дякуємо за показану гру протягом олімпіади, десь пощастило, десь не фартило. А загалом таким складом грати і ще якусь гру показувати, то молодці. Можна тільки "Подякувати" нашим топам, що не відпустили потрібних гравців. По грі, я взагалі не розумію за що тримають в Шахатарі цю золоту молодь, один не може пас нормально прийняти, відлітає як від дерева, хоча далі гарні паси видавав, інший капітан протягом турніру нічого толкового не показав, ще один приймає, думає пів годин, що робити з мячем, замість того щоб бити по воротах. А про топ захисника Максі взагалі промовчу, скільки мячів попривозив, за що його взагалі в дорослу збірну викликають. 
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-6
Андрій Шевченко
Це всі зрозуміли, коли побачили склад в якому були і таловеров і сцикан...і якщо , б хоч хтось один...а так з двома дебілами в дев'ятьох Аргентину не перемогти...
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-10
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