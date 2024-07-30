Руслан РОТАНЬ: «Украина играла лучше, чем Аргентина. Доволен ребятами»

Сборная Украины U-23 в последнем матче группового этапа олимпийского футбольного турнира проиграла Аргентине U-23 со счетом 0:2 и не сумела выйти в плей-офф.

Игру и выступления на Олимпиаде-2024 оценил наставник Руслан Ротань.

«Я считаю, что результат не по игре. Но все решила индивидуальное мастерство, которое есть у Аргентины. Но мы играли без преувеличения лучше, чем Аргентина, и не заслужили поражения. Я доволен ребятами, которые могут играть против команд топ-уровня, но нужен наш чемпионат».

«Он должен был конкурентным, чтобы такой накал был в матчах. А мы по 7 часов играем матчи в Украине, и это сказывается. То, что мы на Олимпиаде – это большой успех нашей страны».

«И если ребята будут так верить в себя, то будут и победы. Главное, чтобы война завершилась», – сказал Ротань.