УКРАИНА U23

Во вторник, 30 июля, состоится матч 3-го тура групповой стадии Олимпийских игр 2024 в Париже между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Поединок пройдет в Лионе на поле «Парк Олимпик Лион».

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Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Сборные Украины U-23 и Аргентины U-23 в истории еще ни разу не встречались. При этом ни на официальном, ни на товарищеском уровнях.

В турнирной таблице группы В олимпийского турнира сборная Украины U-23 занимает 2-е место, имея в активе 3 очка при разнице мячей 3-3. У аргентинской сборной первая позиция и также 3 пункта, но при разницей мячей 4-3. Напомним, что за командами Аргентины U-23 и Украины U-23 располагаются сборные Марокко U-23 (3 очка, мячи 3-3) и Ирака U-23 (3 очка, мячи 3-4)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-23 – Аргентина U-23, за которой можно следить в украинской версии сайта.