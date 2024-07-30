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Олимпийский футбольный турнир
УКРАИНА U23
30.07.2024 18:00 - : -
Аргентина U23
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30 июля 2024, 09:22 | Обновлено 30 июля 2024, 09:25
156
0

Украина U-23 – Аргентина U-23. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка Олимпиады-2024

30 июля 2024, 09:22 | Обновлено 30 июля 2024, 09:25
156
0
Украина U-23 – Аргентина U-23. Текстовая трансляция матча

Во вторник, 30 июля, состоится матч 3-го тура групповой стадии Олимпийских игр 2024 в Париже между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23. Поединок пройдет в Лионе на поле «Парк Олимпик Лион».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток во встрече прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Сборные Украины U-23 и Аргентины U-23 в истории еще ни разу не встречались. При этом ни на официальном, ни на товарищеском уровнях.

В турнирной таблице группы В олимпийского турнира сборная Украины U-23 занимает 2-е место, имея в активе 3 очка при разнице мячей 3-3. У аргентинской сборной первая позиция и также 3 пункта, но при разницей мячей 4-3. Напомним, что за командами Аргентины U-23 и Украины U-23 располагаются сборные Марокко U-23 (3 очка, мячи 3-3) и Ирака U-23 (3 очка, мячи 3-4)

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Украина U-23 – Аргентина U-23, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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