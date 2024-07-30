УКРАИНА U23

Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2. Вылетели с Олимпиады. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Олимпийских играх 2024
30 июля прошел матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.
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Поединок состоялся на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2.
Подопечные Руслана Ротаня не сумели пробиться в плей-офф Олимпиады, заняв 4-е место в квартете.
Олимпийские игры-2024. Группа В, 30 июля.
Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2
Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1
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Видеообзор матча ожидается...
Видеозапись матча Украина U-23 – Аргентина U-23
События матча
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