Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2. Вылетели с Олимпиады. Видео голов
Олимпийский футбольный турнир
УКРАИНА U23
30.07.2024 18:00 – FT 0 : 2
Аргентина U23
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Футбол
30 июля 2024, 20:10 | Обновлено 30 июля 2024, 20:12
2515
0

Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2. Вылетели с Олимпиады. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 3-го тура группы В на Олимпийских играх 2024

30 июля 2024, 20:10 | Обновлено 30 июля 2024, 20:12
2515
0
Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2. Вылетели с Олимпиады. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

30 июля прошел матч 3-го тура группы В на олимпийском футбольном турнире между сборными Украины U-23 и Аргентины U-23.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок состоялся на стадионе «Парк Олимпик Лионне» во французском Лионе. Игра завершилась поражением сине-желтых со счетом 0:2.

Подопечные Руслана Ротаня не сумели пробиться в плей-офф Олимпиады, заняв 4-е место в квартете.

Олимпийские игры-2024. Группа В, 30 июля.

Украина U-23 – Аргентина U-23 – 0:2

Голы: Альмада, 47, Эчеверри, 90+1

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Видеообзор матча ожидается...

Видеозапись матча Украина U-23 – Аргентина U-23

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Claudio Echeverri (Аргентина U23).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Аргентина U23).
По теме:
Виктория Ус отреагировала на выход в полуфинал Олимпийских игр 2024
Свитолина объяснила, почему проиграла 10-й ракетке мира на Олимпиаде-2024
Руслан РОТАНЬ: «Украина играла лучше, чем Аргентина. Доволен ребятами»
Украина - Аргентина сборная Украины по футболу U-23 сборная Аргентины по футболу U-23 видео голов и обзор футбол на Олимпиаде Олимпийские игры 2024 Тьяго Альмада Клаудио Эчеверри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024
Олимпийские игры | 30 июля 2024, 19:21 0
ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024
ВИДЕО. Украина пропустила от Аргентины в решающем матче на ОИ-2024

Голом отметился Тьяго Альмада

«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
Бокс | 30 июля 2024, 08:16 0
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри
«Прилетело. Я не слышал зал». Усик – о самом тяжелом моменте боя с Фьюри

Александр Усик вспомнил апперкот от Тайсона в шестом раунде

Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Олимпийские игры | 29.07.2024, 21:04
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Усик отреагировал на поражение Ловчинского нокаутом на старте Олимпиады
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Бокс | 30.07.2024, 08:31
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Джошуа раскритиковал Фьюри за оскорбления в сторону Усика
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Олимпийские игры | 30.07.2024, 19:13
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Свитолина проиграла чемпионке Уимблдона-2024 в 1/8 финала Олимпиады-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
Кто впереди после двух дней? Медальная таблица Олимпийских игр 2024
29.07.2024, 06:05 2
Олимпийские игры
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
Назван лучший вратарь мира. Открытие Евро-2024 – на втором месте
29.07.2024, 07:47 6
Футбол
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
Известный тренер-эксперт высказался о перспективах сына Шевченко
29.07.2024, 10:51 2
Футбол
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
Назван лучший нападающий мира. Звезда сборной Украины на пятом месте
30.07.2024, 07:24 2
Футбол
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
Усик не помог. Ловчинский проиграл нокаутом в первом поединке на Олимпиаде
29.07.2024, 17:50 17
Олимпийские игры
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
Олимпиада–2024 (футбол): расписание, результаты, таблицы, сетки плей-офф
30.07.2024, 10:19
Олимпийские игры
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
Стало известно, почему сорвался трансфер Довбика в Атлетико Мадрид
29.07.2024, 20:05 10
Футбол
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
Мейвезер назвал легенду бокса, который победил бы Усика, но слабее Кличко
29.07.2024, 07:05 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем