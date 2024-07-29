УКРАИНА U23

Во вторник, 30 июля, состоится матч 3-го тура групповой стадии Олимпийских игр 2024 в Париже между сборными Украины и Аргентины. Поединок пройдет в Лионе на поле «Парк Олимпик Лион». Начало – в 18:00 по киевскому времени.

Украина U-23

Сборная Украины U-23 в турнирной таблице своей группы занимает второе место, которое, согласно Регламенту, гарантирует путевку в четвертьфинале Олимпиады 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Как известно, выступление на олимпийском турнире во Франции подопечные Руслана Ротаня начали матчем с командой Ирака U-23. Добившись в поединке успеха первыми, «сине-желтые» обнадежили, но в итоге потерпели поражение со счетом 1:2. Это шокировало и заставило выдать максимум в следующем матче против Марокко U-23.

Африканскую сборную во главе со звездным защитником ПСЖ Ашрафом Хакими украинцы обыграли – 2:1. Парни Ротаня вновь добились успеха первыми, но затем остались вдесятером после удаления с поля Владимира Салюка и пропустили гол в ответ. Победный рывок команда совершила лишь на 8-й компенсированной минуте – ворота Марокко поразил Игорь Краснопир.

«Нужно отдать должное нашим ребятам, которые хорошо настроились. Даже когда они остались в меньшинстве - стремились к результату, бились за него. У нас есть последний матч в группе, где мы не должны смотреть, против кого играем. Если будем показывать такую игру, как в первом тайме с Марокко, будем играть с позиции силы», – оценил игру с марокканцами главный тренер олимпийской сборной Украины U-23 Руслан Ротань.

Победа над Марокко подняла украинскую команду со дна таблицы, где она оказалась после поражения от Ирака U-23, но и ситуацию в квартете закрутила на полную катушку. Все сборные имеют в активе по 3 очка. У Аргентины положительная разница мячей (+1), а у Ирака – отрицательная (-1). Этот показатель разводит их по полюсам пелотона. Ну, а дальше – как говорится, читаем Регламент, где указаны два критерия. Первый – это разница мячей, с которой все понятно. Второй – разница мячей в очных встречах двух команд, которые имеют равные показатели. Согласно этой норме, Украина – вторая, а Марокко – за ней.

А далее – перспективы. Украинскую команду с нынешними показателями устроит и ничья в поединке с Аргентиной, но только при условии, что в параллельной встрече между Ираком и Марокко также будет зафиксирована ничья, однако с меньшим количеством голов, чем в игре Украины, или же таким самым. Все непросто и, как говорится, на тоненького. То есть, о таком раскладе, как основном, лучше вообще не думать, а настраиваться на победу.

«Надо смотреть на себя и свою игру. Самое главное сейчас – восстановиться. Мы должны подойти в супернастроении, достать все эмоции, которые остались, на этот матч. Этот маленький финал будет решать судьбу прохода дальше», – оценил предстоящий матч с Аргентиной Ротань.

Аргентина U-19

Сборная Аргентины U-23 свою кампанию на Олимпиаде-2024, как и команда Украины, начала с фиаско. В 1-м туре ее ждала встреча с Марокко U-23, в которой аргентинские футболисты были фаворитами, но свой статус не подтвердили.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу марокканцев, и увенчалась скандалом в финале. На 16 компенсированной минуте футболисты из Аргентины еще раз поразили ворота африканцев, что вызвало беспорядки на трибунах. Арбитр увел команды с поля, после чего при помощи ВАР гол аргентинцев не засчитал. О своем решении он сразу не сообщил, зато через 2 часа пригласил команды на поле… доиграть три оставшиеся минуты. Рестарт матча вызвал негодование у южноамериканцев, но итоговое поражение они с честью приняли.

За неудачу с Марокко U-23 игроки сборной Аргентины U-23 реабилитировались в матче 2-го тура с Ираком. В заключительной четверти поединка при счете 1:1 они два раза еще добились успеха и выиграли – 3:1. Взяв три очка, наследники Лионеля Месси вышли в лидеры группы и теперь имеют, можно сказать, незначительный психологический перевес над конкурентами по квартету, включая украинцев.

Статистика встреч

Сборные Украины U-23 и Аргентины U-23 в истории еще ни разу не встречались. При этом ни на официальном, ни на товарищеском уровнях.

Прогноз на противостояние

Украинская команда не является фаворитом поединка и может сыграть вторым номером. Хорошо это или плохо – покажет только игра. Ясно до начала матча лишь одно, что «сине-желтым» обязательно нужны голы, чтобы рассчитывать на положительный результат. А с такой технически оснащенной командой, как аргентинская, всегда легче рассчитывать на успех в контратаках, нежели стараться навязать ей свою игру. Верим, что игроки сборной Украины U-23 смогут сполна реализовать план на матч Руслана Ротаня и его помощников, и добьются победы. Пусть и с минимальным перевесом в счете.

Ориентировочные составы:

Украина U-23: Фесюн – Крупский, Таловеров, Батагов, Мартынюк, Рубчинский, Брагару, Крыськив, Михайленко, Хлань, Сикан.

Аргентина U-23: Рульи – Роберто Гарсия, Ди Чезаре, Отаменди, Зенон, Альмада, Фернандес, Эссе, Медина, Альварес Рикардо, Бельтран.

30 июля, вторник