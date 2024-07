Экс-учитель. Назван арбитр матча за Суперкубок УЕФА

Судейский комитет УЕФА назначил 36-летнего швейцарского арбитра Сандро Шерера на матч за Суперкубок УЕФА, в котором 14 августа отношения между собой выяснят мадрдский «Реал» и «Аталанта».

Шерер свой путь в спорте начал с обучения в специализированном колледже в Базеле. Затем он работал учителем-заменителем в разных гимназиях и был инструктором в горнолыжном спорте.

Карьеру арбитра Сандро Шерер начал в 2005 году. Арбитром ФИФА он стал в 2015 году.

Напомним, почетный трофей «Реал» Мадрид как победитель Лиги чемпионов и «Аталанта», которая победила в Лиге Европы-2023/2024, разыграют 14 августа в Варшаве.

🇨🇭 Switzerland's Sandro Schärer will referee the 2024 UEFA #SuperCup.



🆚 Real Madrid vs Atalanta

🏟️ National Stadium, Warsaw, Poland

🗓️ Wednesday 14 August

🕘 21:00 local time pic.twitter.com/JpOtcq8S9K