Экс-учитель. Назван арбитр матча за Суперкубок УЕФА
Мадридский «Реал» и «Аталанту» рассудит Сандро Шерер из Швейцарии
Судейский комитет УЕФА назначил 36-летнего швейцарского арбитра Сандро Шерера на матч за Суперкубок УЕФА, в котором 14 августа отношения между собой выяснят мадрдский «Реал» и «Аталанта».
Шерер свой путь в спорте начал с обучения в специализированном колледже в Базеле. Затем он работал учителем-заменителем в разных гимназиях и был инструктором в горнолыжном спорте.
Карьеру арбитра Сандро Шерер начал в 2005 году. Арбитром ФИФА он стал в 2015 году.
Напомним, почетный трофей «Реал» Мадрид как победитель Лиги чемпионов и «Аталанта», которая победила в Лиге Европы-2023/2024, разыграют 14 августа в Варшаве.
🇨🇭 Switzerland's Sandro Schärer will referee the 2024 UEFA #SuperCup.— UEFA (@UEFA) July 26, 2024
🆚 Real Madrid vs Atalanta
🏟️ National Stadium, Warsaw, Poland
🗓️ Wednesday 14 August
🕘 21:00 local time pic.twitter.com/JpOtcq8S9K
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