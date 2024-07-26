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Суперкубок УЕФА
26 июля 2024, 13:23 | Обновлено 26 июля 2024, 13:34
394
0

Экс-учитель. Назван арбитр матча за Суперкубок УЕФА

Мадридский «Реал» и «Аталанту» рассудит Сандро Шерер из Швейцарии

26 июля 2024, 13:23 | Обновлено 26 июля 2024, 13:34
394
0
Экс-учитель. Назван арбитр матча за Суперкубок УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Шерер

Судейский комитет УЕФА назначил 36-летнего швейцарского арбитра Сандро Шерера на матч за Суперкубок УЕФА, в котором 14 августа отношения между собой выяснят мадрдский «Реал» и «Аталанта».

Шерер свой путь в спорте начал с обучения в специализированном колледже в Базеле. Затем он работал учителем-заменителем в разных гимназиях и был инструктором в горнолыжном спорте.

Карьеру арбитра Сандро Шерер начал в 2005 году. Арбитром ФИФА он стал в 2015 году.

Напомним, почетный трофей «Реал» Мадрид как победитель Лиги чемпионов и «Аталанта», которая победила в Лиге Европы-2023/2024, разыграют 14 августа в Варшаве.

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Манчестер Сити Аталанта Суперкубок УЕФА судьи (арбитры) Сандро Шерер
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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