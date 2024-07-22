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  4. ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон
Испания
22 июля 2024, 12:42 |
866
1

ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон

Новый сезон каталонцы начнут матчем с «Бетисом» 15 августа

22 июля 2024, 12:42 |
866
1
ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

Каталонский футбольный клуб «Жирона» представил новый комплект формы на следующий сезон.

В презентации третьей игровой формы приняли участие украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик. Соответствующими фото поделилась пресс-служба «Жироны» в социальных сетях.

Новый сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем 1-го тура Ла Лиги с «Бетисом». До этого каталонцы сыграют товарищеские матчи с «Эспаньолом», «Тулузой», «Наполи» и «Борнмутом».

Ранее сообщалось, что лидер «Жироны» Артем Довбик может покинуть клуб.

ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон

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Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу игровая форма презентация Артем Довбик Виктор Цыганков
Дмитро Олійник Источник: ФК Жирона
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