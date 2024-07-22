Каталонский футбольный клуб «Жирона» представил новый комплект формы на следующий сезон.

В презентации третьей игровой формы приняли участие украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик. Соответствующими фото поделилась пресс-служба «Жироны» в социальных сетях.

Новый сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем 1-го тура Ла Лиги с «Бетисом». До этого каталонцы сыграют товарищеские матчи с «Эспаньолом», «Тулузой», «Наполи» и «Борнмутом».

Ранее сообщалось, что лидер «Жироны» Артем Довбик может покинуть клуб.

ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон