ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон
Новый сезон каталонцы начнут матчем с «Бетисом» 15 августа
Каталонский футбольный клуб «Жирона» представил новый комплект формы на следующий сезон.
В презентации третьей игровой формы приняли участие украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик. Соответствующими фото поделилась пресс-служба «Жироны» в социальных сетях.
Новый сезон для «Жироны» начнется 15 августа матчем 1-го тура Ла Лиги с «Бетисом». До этого каталонцы сыграют товарищеские матчи с «Эспаньолом», «Тулузой», «Наполи» и «Борнмутом».
Ранее сообщалось, что лидер «Жироны» Артем Довбик может покинуть клуб.
ФОТО. Довбик и Цыганков презентовали третью форму Жироны на новый сезон
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