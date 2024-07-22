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Испания
22 июля 2024, 00:45 | Обновлено 22 июля 2024, 00:59
1051
2

Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 

«Атлетико» был готов приобрести украинца за 15 миллионов евро

22 июля 2024, 00:45 | Обновлено 22 июля 2024, 00:59
1051
2
Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ 
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Defensa Central, украинца хотел приобрести этим летом мадридский «Атлетико», который ищет замену Яну Облаку. «Матрасники» предложили «Реалу» 15 миллионов евро. Однако президент «Реала» Флорентино Перес отклонил это предложение.

«За 15 миллионов сделка невозможна. Минимум 30-35 миллионов евро», – сказал Перес.

Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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трансферы Ла Лиги Атлетико Мадрид трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин Флорентино Перес
Дмитро Олійник Источник: DefensaCentral
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Комментарии 2
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g3t
> Однак президент «Реала» Флорентіно Перес відхилив цю пропозицію.
> «За 15 мільйонів угода неможлива. Мінімуму 30-35 мільйонів євро», – сказав Лунін.
То Лунін вже сам вирішує, за скільки й куди себе продавати?
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+3
Campeones
Та після такого яскравого виступу на Евро то і 15 забагато, ще посидить на лавці, то і радий бути піти вже і не в топ клюб.
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0
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