Топ-клуб Ла Лиги сделал предложение по Лунину. Перес дал четкий ответ
«Атлетико» был готов приобрести украинца за 15 миллионов евро
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Defensa Central, украинца хотел приобрести этим летом мадридский «Атлетико», который ищет замену Яну Облаку. «Матрасники» предложили «Реалу» 15 миллионов евро. Однако президент «Реала» Флорентино Перес отклонил это предложение.
«За 15 миллионов сделка невозможна. Минимум 30-35 миллионов евро», – сказал Перес.
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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> «За 15 мільйонів угода неможлива. Мінімуму 30-35 мільйонів євро», – сказав Лунін.
То Лунін вже сам вирішує, за скільки й куди себе продавати?